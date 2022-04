Esce l’album di LDA a maggio. Dopo la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi e il rilascio del singolo Bandana, Luca D’Alessio è pronto a rilasciare il suo primo disco di inediti che porterà il suo nome d’arte.

Noti i produttori che hanno preso parte al progetto così come i titoli delle canzoni al suo interno. Sono 7 i brani contenuti nell’album omonimo di LDA di prossima pubblicazione e la tracklist è qui sotto.

L’album d’esordio di LDA vede la collaborazione di alcuni importanti producer come ZEF, Michele Canova e D. Whale, che hanno lavorato sulle 7 tracce che compongono LDA. L’album sarà disponibile dal prossimo 13 maggio, nei negozi in versione fisica e in tutti gli store digitali per Sony Music ed è già disponibile in pre-order fisico, pre-save e pre-add.

Ad anticipare l’album d’esordio di LDA è stato il singolo Bandana, rilasciato immediatamente dopo l’addio al programma TV Amici di Maria De Filippi, che lo ha visto tra i protagonisti più apprezzati dell’edizione attualmente in onda su Canale 5, per la categoria del canto.

Bandana ha tutta l’aria di poter essere una hit estiva e LDA l’ha raccontata così:

“La bandana per me è simbolo di spensieratezza. Mi ricorda l’estate, che è un po’ la stagione della libertà, quel periodo dell’anno in cui, nonostante la quotidianità frenetica, si riesce sempre a trovare anche il tempo per svagarsi e divertirsi”.

Ha aggiunto: “Spero che i miei fan siano contenti del mio percorso, io non posso che ringraziarli infinitamente per tutto il calore che mi hanno dato e che sono convinto mi daranno in futuro. Sono loro la benzina che mi fa andare avanti”.

Tracklist album LDA

1. “Quello che fa male”

2. “Bandana”

3. “SAI”

4. “Io volevo solo te”

5. “Scusa”

6. “Vivimi”

7. “RESTA”