La parte 2 di Ozark 4 è disponibile da oggi, 29 aprile, su Netflix. Con questa ultima tranche di episodi, sette per l’esattezza, si conclude il sipario sulla famiglia Byrde. Cosa aspettarsi?

L’azione riprende da dove si era concluso il finale della prima parte della quarta stagione, rilasciata lo scorso gennaio. Ruth ha sete di vendetta: vuole uccidere Javi e vendicare così suo cugino Wyatt, morto proprio per mano sua. Come lo showrunner Chris Mundy ha recentemente rivelato a TVLine, la seconda parte riprenderà da dove si era interrotta la prima, con Ruth (Julia Garner, Inventing Anna) sul sentiero di guerra dopo il brutale omicidio di suo cugino Wyatt. “Risponderemo subito alla domanda sul cosa succede”, ha dichiarato Mundy. “Tradiremmo tutti se saltassimo tutta la parte emotiva in cui abbiamo lasciato Ruth e il resto dei personaggi alla fine del settimo episodio.”

La complicata situazione creerà anche una spaccatura tra Marty e Wendy; se il primo vuole evitare che Ruth si macchi di un crimine, sua moglie è preoccupata che la morte di Javi possa compromettere la loro possibilità di uscire fuori dal cartello messicano – e quindi il loro accordo con l’FBI potrebbe andare a monte. Per quanto ne sappiamo, il boss Navarro è invece ancora dietro le sbarre. Lasciarsi alle spalle la vita criminosa a Ozark non sarà facile per nessuno.

Gli episodi finali daranno anche una risposta all’incidente d’auto che ha coinvolto la famiglia Byrde, scena con cui si è aperta la quarta stagione. L’ambiguità che circonda l’esatta tempistica dell’incidente era intenzionale, come affermato dallo showrunner.

Nel cast della parte 2 di Ozark 4: Jason Bateman nel ruolo di Marty Byrde; Laura Linney è Wendy Byrde; Julia Garner è Ruth Langmore. Insieme a loro anche Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Jessica Frances Dukes, Lisa Emery, John Bedford Lloyd e Joseph Sikora. La quarta stagione include Adam Rothenberg nei panni di Mel Sattem; Felix Solid è Omar Navarro; Alfonso Herrera è Javi Elizonndro; Damian Young è Jim Rettelsdorf; Bruno Bichir nel ruolo del sacerdote di Navarro; CC Castillo è lo Sceriffo Leigh Guerrero; e Katrina Lenk interpreta Clare Shaw.

Continua a leggere su optimagazine.com.