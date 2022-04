Il decimo episodio di NCIS 19 in onda su Rai2 venerdì 29 aprile riporta l’ormai ex agente speciale Leroy Jethro Gibbs al centro della trama, sebbene in assenza del suo interprete. Il protagonista e produttore esecutivo Mark Harmon ha lasciato la serie nel quarto episodio della stagione e, per ora, non è previsto un suo ritorno, anche se resta accreditato nei titoli di testa come parte del cast.

In NCIS 19, episodio 10, la squadra si occupa di un caso internazionale molto delicato che coinvolge i Talebani, ma contemporaneamente negli uffici di Washington gli agenti dell’NCIS ricevono a sorpresa una misteriosa donazione che inizialmente non sanno a chi ricondurre. L’episodio svelerà poi il coinvolgimento di Gibbs in questo atto di generosità per una ragione ben precisa (qui il dettaglio della trama): la serie continua così a mantenere un collegamento con il personaggio, trasferitosi in Alaska, tirandolo in ballo di tanto in tanto con motivazioni disparate, come ad esempio avverrà anche in un episodio dello spin-off NCIS: Hawai’i con un riferimento al passato dell’agente Jane Tennant e lo stesso Gibbs.

Ecco la sinossi di NCIS 19 per l’episodio dal titolo Giuramento di Fedeltà, in onda dalle 21.20 in prima visione assoluta su Rai2.

Rafi Nazar, sottufficiale capo della Marina di origine afgana, decide di scappare perché è ritenuto responsabile del furto di un particolare e sofisticato software top secret che comanda droni di sorveglianza e da combattimento. La squadra in verità sospetta che Nazar voglia venderlo ai Talebani, e chiede alla fidanzata di Rafi di collaborare con loro affinché l’uomo possa essere trovato e interrogato. Intanto sia il dottor Palmer che McGee ricevono un misterioso bonifico bancario…

Come ogni venerdì NCIS 19 è seguito da un episodio in prima tv di NCIS: Hawai’i, l’ultimo spin-off dello storico franchise. Ecco la trama del decimo episodio della prima stagione, in onda dalle 22:10.

L’ispettore portuale Goodrick viene trovato ucciso all’interno di un container parcheggiato nell’area di rimessa del porto, che contiene due casse di armi. Intanto, Tennat deve risolvere anche una delicata questione di famiglia.

Sia NCIS 19 che NCIS: Hawai’i, dopo la messa in onda in chiaro su Rai2, vengono resi disponibili per la fruizione in streaming su Raiplay per una settimana.

