Il remake coreano de La Casa di Carta è già pronto e sta per debuttare su Netflix: un primo teaser con l’annuncio della data d’uscita della nuova serie lancia l’appuntamento per il 24 giugno 2022.

Il remake coreano de La Casa di Carta era stato annunciato lo scorso anno, prima che la serie spagnola di Alex Pina terminasse la sua corsa lunga cinque stagioni con un finale inaspettatamente molto apprezzato. Ora la prima parte di Money Heist: Korea – Joint Economic Area, questo il titolo originale della nuova serie, è pronta al debutto in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Sono 12 gli episodi del remake coreano de La Casa di Carta per questa prima stagione, diretta da Kim Hong-Sun (Voce, Black) e interpretata da attori dalla popolarità di calibro internazionale come Yoo Ji-tae (Oldboy, Healer), Kim Yunjin (meglio nota come la Sun di Lost), Park Hae-soo (di recente in Squid Game) e Jeon Jong-seo (Call, Burning). La trama si svolge mentre la Corea del Nord e la Corea del Sud sono in procinto di realizzare una riunificazione pacifica dopo quasi 80 anni di conflittualità. Ma mentre le nazioni si preparano a stampare una moneta unica nuova di zecca, coniata per l’occasione, viene organizzata una rapina. Un geniale stratega noto come il Professore (proprio come nella serie originale) mette insieme un gruppo variegato di ladri di grande esperienza provenienti dal nord e dal sud delle due Coree nel tentativo di rubare la nuova valuta direttamente dalla zecca.

Chiaramente il remake coreano de La Casa di Carta conterrà molti richiami alla serie spagnola da cui trae ispirazione, ma sarà pienamente autonoma nella trama e diversa nei personaggi, in primis per l’ambientazione nel contesto geopolitico coreano. Money Heist: Korea – Joint Economic Area arriva su Netflix dopo l’incredibile successo mondiale di Squid Game, altra produzione coreana diventata un fenomeno mondiale tale da registrare ben 1,65 miliardi di ore di visualizzazione nelle prime quattro settimane dal debutto lo scorso autunno, affermandosi rapidamente come la serie più vista di tutti i tempi su Netflix. Il creatore Hwang Dong-hyuk è già a lavoro sulla seconda stagione, presumibilmente in arrivo nel 2024.

Intanto spetterà al remake coreano de La Casa di Carta attirare il target di pubblico di Squid Game ma anche gli orfani di Money Heist, di cui arriverà presto anche il primo spin-off dedicato al personaggio di Berlino con protagonista Pedro Alonso. Il teaser del remake rilasciato da Netflix contiene alcuni riferimenti ai simboli dell’iconografia de La Casa de Papel, come la celebre maschera di Dalì (qui stilizzata in versione orientale) o la tuta rossa dei rapinatori, e sottolinea come la percezione di una grande rapina sia ben diversa da quella delle piccole ruberie, al punto da trasformare i ladri in potenziali eroi.

