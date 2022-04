Il 29 aprile va in onda il finale di Regine del Mistero, con gli ultimi due episodi che chiudono la prima stagione: la serie gialla-comedy inglese, ideata da Julian Unthank, ha debuttato in prima visione assoluta per l’Italia lo scorso 15 aprile su Sky Investigation e termina ora col terzo ed ultimo appuntamento.

Il finale di Regine del Mistero è composto, come ciascuna delle storie precedenti, da due episodi, il quinto e il sesto della stagione, intitolati rispettivamente Fumo e specchi: primo capitolo e Fumo e specchi: capitolo finale, entrambi diretti da Ian Emes e scritti dallo showrunner della serie Julian Unthank.

La trama finale di Regine del Mistero, in onda in prima serata dalle 21.10 sul canale 114 di Sky, è incentrata sull’adattamento teatrale del libro di zia Jane, che vive innumerevoli difficoltà, tra cui quella massima: un omicidio avviene proprio sul palco e ovviamente toccherà alla nipote, la giovane detective Matilda Stone, indagare su cosa sia accaduto.

Il finale di Regine del Mistero segna anche l’addio alla serie di Olivia Vinall: l’attrice lascia il ruolo a causa di un conflitto di impegni professionali e non sarà nella seconda stagione, rinnovata dallo streamer di AMC Networks Acorn TV e già trasmessa nel Regno Unito a gennaio 2022 (prossimamente su Sky Investigation). A sostituire Olivia Vinall nel ruolo di Matilda Stone è arrivata Florence Hall, mentre Julie Graham, Sarah Woodward e Siobhan Redmond sono rimaste nei ruoli delle zie di mezza età Cat, Beth e Jane, appassionate scrittrici di gialli e sempre pronte ad intromettersi nelle indagini della nipote. La serie ambientata nel villaggio immaginario di Wildemarsh è stata girata nel Kent, nel sud-est dell’Inghilterra.

