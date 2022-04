Esce oggi Veronica di Bianca Atzei, il nuovo album di inediti che vanta al suo interno diverse collaborazioni. “Mi sento libera di poter scegliere, decidere, scrivere canzoni come ho fatto e sentirle veramente mie”, spiega l’artista, a proposito del progetto.

L’album si compone di undici tracce ed è impreziosito dalle collaborazioni con Arisa, Boss Doms, Briga, Ciao Sono Vale, Cristiano Malgioglio, Danti, J-Ax, Kekko Silvestre, Legno, Seryo, Virginio. Per Bianca Atzei è un nuovo punto di partenza, verso un percorso introspettivo e più personale, a partire dal titolo del disco: Veronica è infatti il suo nome di battesimo, a cui ha rinunciato in favore di Bianca, suo nome d’arte.

Trova posto in Veronica, quindi, la vera anima e l’essenza di Bianca Atzei che ritrova la parte più forte e autentica di sé e la racconta con rinnovata consapevolezza e libertà. Veronica è anche un album frutto, inevitabilmente, del lockdown.

“Durante il lockdown ho capito che avevo voglia di cambiarmi”, ha raccontato Bianca Atzei in un incontro stampa. “Mi sono resa conto che Veronica ha sempre dato molta forza a Bianca, senza Veronica non ci sarebbe stata Bianca”, ha aggiunto. Da questa consapevolezza, il bisogno di raccontare una parte di sé più intima, finora rimasta inedita, nel segno della libertà più assoluta raggiunta al fianco di Apollo Records.

All’interno del disco le collaborazioni sono diverse, tutte con colleghi e amici che Bianca Atzei stima in modo particolare.



J-Ax è un suo amico di vecchia data, mentre la collaborazione con Arisa è nata in modo del tutto naturale ed inaspettato. “Mi ritrovavo in hotel e stavo mangiando, lei entra con i cagnolini perché cercava l’ombra per i cani. Le racconto di questa idea, lei subito mi dice ‘Stupendo, sappi che io ci sono'”, spiega Bianca Atzei sul feat.

Tracklist Veronica

“Chanel” “John Travolta” feat. Legno “Collisioni” feat. Virginio “Le stelle” feat. Arisa “Videogames” feat. Ciao Sono Vale & Danti “Fotogrammi” feat. J-Ax “La televisione” feat. Briga “Sei la mia città” “Straniero” with Boss Doms & Seryo “Siamo tutte uguali” feat. Cristiano Malgioglio “Ora esisti solo tu” feat. Kekko Silvestre

Instore tour

Giovedì 5 maggio 2022 ore 18.00 – Firenze – Libreria RED laFeltrinelli, Piazza della Repubblica

Martedì 10 maggio 2022 ore 18.00 – Bologna – Libreria laFeltrinelli, Piazza Ravegnana

Lunedì 16 maggio 2022 ore 18.30 – Milano – Libreria RED laFeltrinelli, Piazza Gae Aulenti

Venerdì 3 giugno 2022 ore 18.00 – Bari – Libreria laFeltrinelli, Via Melo

Mercoledì 8 giugno ore 18:00 – Genova – Libreria laFeltrinelli, Via Ceccardi