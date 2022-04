Ho conosciuto CHRISTIAN DELORD come pianista e compositore, da sempre interessato alla frequenza 432 htz e alla musica come nutrimento dell’anima e della riflessione. L’ho ascoltato dal vivo anche in una formula di Piano House che si era inventato anni fa. Quando è uscito l’album “L’Essenza”, anche in vinile, l’ho invitato a presentarlo live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Ecco il video.

CHRISTIAN DELORD L’album “L’essenza” live

Tempo fa mi aveva raccontato dei suoi esperimenti in cui, anche con solo una foto di un animale, riusciva a comunicare con lui. Così con Morena gli abbiamo chiesto di domandare alla nostra cagnolina Holly perché ogni tanto camminando teneva su una zampina. La risposta è stata sorprendente. Ci ha detto che Holy gli aveva descritto il momento in cui, saltando un fosso, si era fatta male e noi ricordavamo quella suo salto non perfetto. Più altre cose che voleva comunicarci Holly.

Alla fine di un’intervista che ho fatto con Heather Parisi, lei mi ha raccontato del suo gatto Aragorn e gli ho parlato delle potenzialità comunicative di Christian. Lei immediatamente mi ha mandato la foto di Aragorn che ho inoltrato a Delord. Pochi giorni dopo mi ha mandato il colloquio che ha avuto con Aragorn e l’ho inoltrato a Heather. Risultato impressionante, soprattutto nei dettagli, come ad esempio quando Christian ha detto che Aragorn si era preso paura perché era rimasto chiuso nell’armadio, cosa che i due gemelli di Heather e Umberto hanno confermato.

Ma com’è possibile che una persona possa comunicare con un gatto che vive a Hong Kong solo guardando una foto?!? Non lo so. Rimane il fatto che Heather ha immediatamente mandato anche la foto di Otto, il cane della mamma, per sapere se è felice e va d’accordo col cocker India della figlia.

Così ho invitato nuovamente Christian Delord al Premiato Circo Volante del Barone Rosso per raccontare questo splendido mistero. Heather e Umberto mi hanno autorizzato a mostrare la foto di Aragorn e raccontare la storia. Poi, naturalmente, Christian ha anche suonato. Ecco il video:

CHRISTIAN DELORD Comunicazione con gli animali e musica di meditazione

Ho chiesto a Christian anche di raccontarsi scrivendo di lui e ho ricevuto questo articolo:

Christian DeLord – Creativo, Pianista e Scrittore

letture energetiche di animali e piante

Scrivo e suono per creare connessioni attraverso il mondo delle emozioni e qualcosa che va al di là del percepito. La libertà di espressione fa parte del mio modo di essere e si inserisce in modo armonico alle mie passioni. Elegante sognatore, le mie melodie accompagnano una danza di note che richiama i sogni ed abbraccia il mondo delle emozioni.

La musica, la creatività e la poesia hanno sempre fatto parte della mia vita fin dall’infanzia. Utilizzo la musica per veicolare emozioni, amo scrivere raccontando il mondo che vedo intorno a me ed osservo tutto attraverso gli occhi di un bambino in una continua ricerca per imparare a dis-imparare e scoprire sempre qualcosa di nuovo.

La musica è sempre stata parte della mia vita fin dall’infanzia.

Ho un ricordo di molto tempo fa, ero con mio padre in una televisione italiana per cercare di essere scelto come testimonial per uno spot televisivo; dopo la selezione un uomo venne da me e mi disse “Scegli quello che vuoi, vogliamo darti un regalo per la partecipazione”. Non so perché, ma tra tutto quello tra cui potevo scegliere (tonnellate di giocattoli per bambini…) scelsi una mini-tastiera musicale ed ero uno dei bambini più felici del mondo.

Penso che sia stato quello il momento esatto in cui mi sono ricordato che la vita mi ha donato la gioia di essere musicista. Dopo tanti anni ora ho capito che quel bambino cercava di condividere un messaggio: vivi per imparare ad essere te stesso.

Nel 2021 ho pubblicato il progetto “L’Essenza” con il quale invito il pubblico alla riscoperta della propria autenticità attraverso la musica, otto brani che sulle note del piano accompagnano le persone in un viaggio interiore fatto anche di meditazione in musica.

Con “L’essenza” propongo la riscoperta di sé e delle proprie possibilità, dedicando ognuno degli otto brani ad un passaggio diverso di questo processo. Riproducendo il disco infatti possiamo iniziare dalla più completa consapevolezza di ciò che è “L’essenza”.

Alcuni mi chiedono sempre da dove nasce questo nome “DeLord”: quando avevo 16 anni ho ricoperto il ruolo del pianista inglese “Jon Lord” nella mia prima esperienza in una cover band dei Deep Purple fino ad esibirsi in un progetto di musica J-Rock che mi portó a suonare anche in Russia e all’Alcatraz di Milano.

“Ogni cosa ci parla, in ogni attimo. Siamo frequenze e siamo energia. C’è un mondo che va oltre il percepibile e sta a noi renderlo reale.”

Scrivo e suono per creare connessioni attraverso il mondo delle emozioni e qualcosa che va al di là del percepito. Nella mia vita mi sono sempre occupato in un modo o nell’altro di comunicare quello che sentivo dentro ed aiutare le persone ad esprimere il loro mondo interiore attraverso le emozioni.

Dopo tanti anni di ricerca ho capito che quello che cerchiamo e vogliamo essere è già dentro di noi ed a noi non rimane che vivere per imparare in ogni attimo ad essere la migliore versione di noi stessi.

Il Theta Healing® è una tecnica che insegna come utilizzare al meglio l’intuitività ed attivare il processo di auto-guarigione. Nel 2014 ho approfondito questa tecnica con una sciamana in un percorso di guarigione interiore. Continuo a partecipare a diversi seminari e percorsi che mi hanno portato ad apprendere anche la comunicazione intuitiva con animali e piante.

Mi sento affine con questa filosofia che inizia a dare finalmente delle risposte alle domande sulla vita che mi facevo da tempo.

La comunicazione intuitiva con gli animali è una capacità innata dell’essere umano che tutti possono sviluppare ma nella maggior parte dei casi è ancora dormiente. Difatti non ci viene insegnato fin da piccoli ad ascoltare le nostre intuizioni, il nostro cuore ed affidarci maggiormente al nostro sentire interiore per riuscire a comunicare con gli animali. Se il nostro desiderio di contatto è autentico e orientato al bene, la forza dell’amore sarà la nostra energia di contatto.

Praticare il ThetaHealing® sugli animali significa migliorare la loro e la nostra qualità di vita.

