Cala il sipario oggi su Il Paradiso delle Signore. Dopo i tanti annunci dei giorni scorsi e le anticipazioni su queste ultime puntate, è arrivato il momento per Vittorio e i suoi di rinunciare al pomeriggio di Rai1 nonostante gli ascolti sempre più alti e importanti. Quello che sappiamo da tempo è che oggi andrà in onda l’ultima puntata della versione daily della soap che ritornerà poi a settembre sempre nel pomeriggio di Rai1.

In un primo momento il posto lasciato vacante da Il Paradiso delle Signore doveva essere occupato dalla serie spagnola Sei Sorelle ma poi la Rai ha deciso di accontentare i fan mandando in onda le repliche della prima stagione, e molto probabilmente anche della seconda, dell’originale serie quella con Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi, alias Pietro e Teresa.

L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio su Rai1 con il gran finale de Il Paradiso Delle Signore in cui Adelaide potrebbe ottenere la sua vendetta contro Umberto reo di averla scaricata dopo questi anni passati insieme. Per punire tutti la Contessa metterà le mani su alcune quote del Paradiso delle Signore e questo basterà anche per capire cosa succederà o potrebbe succedere nella prossima stagione della soap.

Secondo quanto comunica la produzione, il set riaprirà a maggio per le nuove riprese che andranno avanti per tutta l’estate mentre la serie tornerà in onda nel prossimo autunno su Rai 1 riportandoci nell’Italia degli anni a cavallo tra il 1963 e il 1964 salvo cambiamenti e salti temporali non ancora annunciati. Tutti coloro che attendevano Sei Sorelle dovranno pazientare ancora un po’ perché la serie spagnola dovrebbe debuttare a fine maggio o magari prima, molto dipenderà dagli ascolti delle repliche de Il Paradiso delle Signore.

Come finirà Il Paradiso delle Signore? Chi tornerà e quante persone dovremo salutare? Lo scopriremo solo strada facendo, oggi non ci rimane che goderci le nozze e il finale di stagione.