Risulta ancora lento WhatsApp per alcuni utenti, in riferimento alla coda del down di cui tanto si parla dalla tarda serata di ieri. Un disservizio che ha creato non pochi problemi per un’ora abbondante, a quanto pare soprattutto agli utenti connessi a specifiche reti. In attesa di saperne di più sotto questo punto di vista e senza sbilanciarmi su eventuali operatori che hanno pagato dazio in misura maggiore, non resta altro da fare che constatare la situazione attuale. Ad un segmento dell’utenza l’applicazione ancora non funziona, ma tutti dovrebbe andare per il verso giusto in giornata.

Residui problemi WhatsApp il 29 aprile: ad alcuni l’app ancora non funziona dopo il down di ieri

Dunque, dopo esserci concentrati sullo sviluppo software e sui nuovi aggiornamenti in arrivo a breve termine per WhatsApp, come osservato tramite i nostri articoli più recenti, bisogna constatare che i problemi del 28 aprile non siano del tutto superati. Questione da seguire con attenzione, dunque, anche se ormai il peggio sembra essere alle spalle. Il fatto stesso che si tratti di un’app utilizzata tantissimo su scala mondiale la dice lunga su quello che abbiamo riscontrato in queste ore, con un ripristino del servizio che evidentemente sta avvenendo gradualmente.

Concetto che vale non solo per l’Italia, ma anche per coloro che sono soliti utilizzare WhatsApp all’estero. Vi dico subito che quella odierna sia una situazione assolutamente normale e standardizzata dopo un grosso disservizio come quello registrato giovedì sera. Nessun timore, quindi, essendo chiaro che tutti potranno regolarmente utilizzare l’app nel corso della giornata. Salvo ovviamente ulteriori imprevisti e disservizi al momento non preventivabili.

A voi come stanno andando le cose? Registrate ancora problemi WhatsApp dopo l’ultimo disservizio? Fateci sapere se l’app non funziona, al di là dei numeri che stiamo registrando stamane su Down Detector.