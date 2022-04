Non sembrano volersi fermare le rimodulazioni Vodafone, questa volta a partire dal 13 giugno, che vanno ad aggiungersi a quelle che vi avevamo annunciato pochi giorni fa, che, dal canto loro, diventeranno effettive dal 20 maggio. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, la situazione adesso è relativa a quanti posseggono una SIM dati abbonamento, che patiranno un aumento del canone mensile pari a 1,99 euro al mese.

Il gestore rosso giustifica l’incremento del prezzo con l’esigenza di continuare ad investire sulla rete per offrire ai propri clienti la massima qualità possibile dei suoi servizi. Chi sarà coinvolto dalle rimodulazioni Vodafone del 13 giugno riceverà, da oggi 28 aprile, un’apposita comunicazione in fattura. Potrete esercitare il diritto di recesso, come previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, indicando come causale ‘modifica delle condizioni contrattuali‘. Per esercitare il diritto di recesso esistono diverse modalità: bisognerà recarsi presso un negozio autorizzato, inviare una raccomandata A/R all’indirizzo ‘Servizio Clienti Vodafone, casella postale 109 – 10015 Ivrea (TO)’, una PEC a ‘disdetta@vodafone.pec.it’ o chiamare il 190 (in ogni caso entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione che vi ha informato delle rimodulazioni Vodafone).

Se la vostra offerta comprende la rateizzazione di un dispositivo o dei costi di attivazione, potrete pagare le rate residue con la stessa cadenza e metodo di pagamento oppure versare tutto in un’unica soluzione (specificandolo nel modulo di recesso). Ormai le modifiche unilaterali del contratto fanno parte della nostra routine quotidiana: non c’è mese che non ne sbuchi fuori una, di questo o quell’operatore telefonico. Speriamo che le associazioni dei consumatori valutino bene la situazione per cercare di arginare un po’ il fenomeno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

