The Handmaid’s Tale 5 sarà decisamente una stagione che non lascia spazio a momenti morti. Elisabeth Moss, protagonista e produttrice esecutiva, ha assicurato che il prossimo capitolo del thriller distopico ispirato al romanzo di Margaret Atwood sarà carico di eventi.

Impegnata nelle riprese di The Handmaid’s Tale 5 a Toronto, l’attrice ne ha parlato a TvLine durante un incontro dedicato all’uscita del thriller Shining Girls su Apple TV+, in cui recita al fianco di Wagner Moura.

The Handmaid’s Tale 5 ripartirà dallo scioccante finale di stagione precedente, in cui June Osborne e le sue amiche ancelle hanno messo in atto un’atroce vendetta nei confronti del Comandante Fred Waterford, dalle cui conseguenze scaturiranno una serie di eventi a catena. Moss ritiene che sia una delle stagioni dalla trama più ricca e movimentata finora.

Non posso dire nulla della première. Ma dirò che l’intera stagione è forse una delle corse più selvagge che abbiamo fatto. Abbiamo sicuramente avuto alcune stagioni in cui sono successe molte cose, altre in cui non è successo molto, ma in questa stagione quasi non riesco a stare al passo e non è un modo di dire. Voglio davvero dire che quasi non riesco a tenere il passo con la quantità di cose che accadono. Non c’è un solo momento noioso.

I primi due episodi di The Handmaid’s Tale 5 saranno diretti dalla stessa Moss, che aveva già esordito alla regia in tre episodi della stagione precedente, tra cui uno dei più violenti e angoscianti visti nell’intera serie. Proprio per dedicarsi alla quarta stagione sia da attrice che da regista, Moss ha rinunciato con dispiacere ad un ruolo nel film premio Oscar Il Potere del Cane, come ha recentemente raccontato.

The Handmaid’s Tale 5 non ha ancora una data d’uscita su Hulu e TIMVision, ma potrebbe arrivare all’inizio del 2023.

