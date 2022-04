Le reazioni WhatsApp veloci saranno 8 e non 6 come immaginato in un primo momento. Il loro funzionamento non sarà dissimile da quello delle stesse reaction abbinate alle storie Instagram. Lo si evince da una nuova beta WhatsApp Web scovata dall’informatore WAAbetaInfo in queste ore.

Nei giorni scorsi si è sottolineato come gli sviluppatori stiano lavorando alla possibilità di utilizzare come reazioni WhatsApp appunto qualsiasi emoji presente nell’applicazione. Le reazioni veloci, al contrario, saranno quelle immediatamente a portata di mano nel momento in cui si deciderà di inviare un feedback ad un contenuto, come primo gruppo di soluzione a portata di dito.

L’immagine di apertura articolo mostra esattamente quali saranno le reazioni WhatsApp veloci nel momento in cui la funzione verrà finalmente resa disponibile. Delle 8 proposte ne conosciamo già la maggior parte ma eccole di seguito elencate: faccina sorridente con occhi a cuore, faccina con lacrime di gioia, faccina con bocca aperta, faccia che piange, mani giunte in preghiera, mani che battono in un applauso, festone delle feste che scoppia e il simbolo dei cento punti.

Dalle informazioni ora in nostro possesso sembrerebbe che, dopo aver reagito agli aggiornamenti di stato, la reazione verrà inviata nella chat come un semplice messaggio emoji. Questa ipotesi è più che verosimile ma è anche vero che gli esperti potrebbero avere in programma di sviluppare un’interfaccia specifica per la sezione. Non ci resta che attendere un’ulteriore update per capire in quale direzione si andrà per la migliore esperienza possibile per gli utenti finali. Quanto visto oggi per la versione web del servizio di messaggistica non tarderà ad arrivare neanche per la versione mobile dell’applicazione sia per iPhone che per Android. Il rilascio finale della feature dovrebbe essere ormai davvero imminente ma sulla tempistica non ci sono assolute certezze.

