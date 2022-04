Vostro figlio ha bisogno di prendere delle ripetizioni private perché presenta delle lacune importanti in alcune materie e temete che possa rimanere indietro con il programma scolastico? Molto probabilmente vi starete allora chiedendo se sia meglio cercare un insegnante privato che venga a domicilio oppure se optare per le lezioni private online. Al giorno d’oggi sono sempre di più coloro che scelgono questa alternativa e bisogna ammettere che il metodo dell’e-learning si sta rivelando alquanto efficace. Si tratta dunque di un’opzione che non conviene scartare a priori, anche perché esistono servizi online decisamente validi. La piattaforma di ripetizioni GoStudent , ad esempio, sta riscuotendo un grandissimo successo ed è consigliatissima per bambini e ragazzi che hanno bisogno di lezioni private.

Ripetizioni private online o in presenza: quali differenze?

Le differenze tra le ripetizioni private online e quelle in presenza sono parecchie e non si possono certo trascurare. Non si tratta solamente del fatto che nel primo caso si comunica attraverso uno schermo e nel secondo invece ci si trova faccia a faccia con l’insegnante. A cambiare sono anche gli strumenti utilizzati durante la lezione, i costi delle ripetizioni, il tempo che lo studente perde e l’efficacia dell’apprendimento.

Per quanto riguarda gli strumenti, se si seguono le lezioni online su piattaforme di qualità come GoStudent non ci si deve preoccupare di nulla perché si ha tutto il necessario per ottenere il massimo del coinvolgimento: lavagna digitale, possibilità di condividere gli schermi e di registrare la lezione. In quanto ai costi, è innegabile che le ripetizioni private, se fatte online, permettono di risparmiare sia in termini di tempo che di denaro. Potendo seguire le ripetizioni direttamente da casa, senza la necessità di spostarsi, si riescono a conciliare meglio tutti i vari impegni.

L’efficacia delle ripetizioni private online

Alcuni genitori si chiedono se far seguire delle ripetizioni private online al proprio figlio sia effettivamente utile: se, in sostanza, il metodo della didattica a distanza sia efficace tanto quanto quello tradizionale. Dalla prima indagine sull’istruzione condotta da GoStudent alla fine del 2021 è emerso che oltre 1/3 dei genitori italiani ritiene che le ripetizioni online siano tanto se non addirittura più efficaci di quelle svolte di persona e vede l’e-learning come molto vantaggioso in termini di tempo (36%) e denaro (35%). Durante le lezioni online lo studente riesce, infatti, a raggiungere un livello di concentrazione superiore e si sente meno sotto pressione perché si trova in un ambiente a lui familiare. Inoltre, grazie alle ripetizioni, che non necessitano di nessuno spostamento, è possibile avere un notevole risparmio di tempo e i costi sono generalmente anche molto vantaggiosi.

Non ci si deve preoccupare dunque su questo aspetto, perché prendere ripetizioni private online è spesso addirittura meglio che seguire le lezioni con un insegnante in presenza.

Conviene prendere ripetizioni private online?

Se vi state chiedendo se valga la pena far prendere delle ripetizioni private online a vostro figlio dunque la risposta è affermativa. Naturalmente, però, dovete scegliere una piattaforma che sia seria e che metta a disposizione degli studenti tutti gli strumenti utili per la didattica a distanza, oltre che insegnanti preparati. Non solo: le migliori piattaforme, come GoStudent, permettono agli stessi genitori di monitorare i progressi dei propri figli inviando report aggiornati: un dettaglio da non sottovalutare.