Su quando arriveranno i prossimi pieghevoli Samsung della serie Fold o Flip sappiamo qualcosa in più già oggi 28 aprile. Dai vertici del produttore asiatico sono giunti in effetti delle conferme sulla progettazione dei dispositivi di fascia alta e non c’è dubbio sul fatto che, entro la fine 2022, avremo a che fare con nuovi modelli dedicati.

All’interno di una conferenza per la presentazione degli utili del primo trimestre 2022, il vicepresidente del settore mobile di SamsungKim Sung-koo ha accennato ai prossimi smartphone pieghevoli appunto. Dal responsabile dell’azienda, è stato confermato che è in piana fase di progettazione proprio la preparazione dei nuovi modelli pieghevoli che sono previsti nella seconda meta dell’anno, dunque tra fine estate e poi l’autunno.

I pieghevoli Samsung rappresentano un serio motivo di vanto per il brand. Nessun altro produttore di smartphone è giunto alla sua terza generazione di esemplari foldable. Al contrario, i Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 sono modelli giunti a piena maturazione per la rivoluzionaria tecnologia e forniscono degli importanti utili per le entrate dell’azienda. Appare dunque alquanto scontato che si voglia puntare moltissimo sulla specifica serie che oramai è divenuta importante esattamente come la serie S.

Data l’importanza appena confermata dei pieghevoli Samsung, c’è sa sperare ancora in un modello foldable in versione Lite, magari meno costoso degli altri? In passato si era parlato di un possibile esemplare meno accessoriato e magari low-cost in progettazione da parte del produttore. Successivamente non sono trapelate notizie in questa direzione e tutt’oggi non sono stati raccolti specifici rumor in proposito. Probabilmente i dispositivi in questione rimarranno appannaggio esclusivo della fascia top di prezzo, almeno per un po’. Un abbattimento del costo potrebbe essere previsto magari più in là nel tempo, con l’entrata in scena di più competitor con prodotti concorrenziali sul mercato.

