Pretty Smart si ferma ad una sola stagione: Netflix ha cancellato la serie dopo un solo capitolo, come fa sapere in esclusiva TvLine. La cancellazione era nell’aria, sin da quanto la protagonista Emily Osment è stata promossa a volto regolare di un’altra serie, a partire dalla sesta stagione di Young Sheldon di CBS.

In Pretty Smart Osment ha interpretato il ruolo di Chelsea, un’intellettuale altezzosa che è stata costretta a trasferirsi dalla sorella molto meno colta Claire (Olivia Macklin di Filthy Rich) dopo essere stata lasciata dal suo ragazzo. L’incontro con coinquilini divertenti, frivoli e sexy di Claire cambia la sua vita: ci sono il personal trainer Grant (Gregg Sulkin di Runaways), l’avvocatessa diventata una guaritrice Solana (Cinthya Carmon) e l’influencer popolarissimo sui social media Jayden (Michael Hsu Rosen di Tiny Pretty Things).

La prima ed unica stagione di Pretty Smart si compone di 10 episodi e resterà tale in mancanza di un rinnovo: la trama si è conclusa con Chelsea e Grant che si preparavano a dire a Claire di provare dei sentimenti l’uno per l’altro, ponendo fine così alla relazione tra quest’ultima e il personal trainer. La serie resta però senza una conclusione.

Pretty Smart è stata creata da Jack Dolgen e Doug Mand, che ne sono stati anche i produttori esecutivi insieme a Kourtney Kang, Jim Brandon, Brian Singleton e Pamela Fryman.

La protagonista Osment era apparsa nella quinta stagione di Young Sheldon nei panni dell’interesse amoroso di Georgie, Mandy McAllister, ed è passata a personaggio regolare per la sesta stagione. L’attrice è una veterana del genere sitcom: ha recitato anche nella serie di Freeform Young & Hungry, in Mom della CBS, nella stagione 10 di Due uomini e mezzo nel ruolo di Ashley e in tutte e tre le stagioni de Il Metodo Kominsky di Netflix nel ruolo dell’allieva di Sandy, Theresa.

