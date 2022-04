Nella giornata di ieri, Amazon ha annunciato che l’Alexa Object Detection Sensor (API), ossia il sensore di rilevamento degli oggetti di Alexa, adesso è disponibile per gli sviluppatori. In cosa consiste questa novità? In pratica, permetterà ai produttori di fotocamere e campanelli smart, purché dotati di Works with Alexa con tecnologia di visione artificiale integrata, di accedere alla funzione di notifica quando la videocamera rileva una persona alla porta oppure la presenza di un pacco consegnato dal corriere.

Una volta che gli utenti abilitano tale funzione nell’app Alexa, avranno la possibilità di ricevere annunci e notifiche in tempo reale direttamente sui dispositivi Echo collegati, come pure di ottenere in modo automatico feed video in diretta su Echo Show, Fire TV e Fire Tablet. Il sensore di rilevamento degli oggetti, rispetto a quanto già offrono diverse apparecchiature di videosorveglianza con notifiche di rilevamento dei movimenti, avviserà tramite apposite notifiche anche se la persona non suona al campanello ed in tutti i casi in cui il dispositivo riesce a rilevare la presenza di una persona oppure di un pacco che il corriere lascerà fuori la porta.

I dispositivi preposti per il rilevamento delle persone sono videocitofoni e videocamere Ring (già disponibili), Abode IOTA e Outdoor Camera (in arrivo, così come Google Nest Cam, sia interna che esterna, Nest Cam, interna, cablata, Nest Cam con illuminazione e Nest Doorbell, a batteria). Mentre, per quanto riguarda il rilevamento dei pacchi, i dispositivi sono: Ring Video Doorbell Pro 2 e RIng Video Doorbell (2020) entrambi già disponibili, Abode IOTA e Outdoor Camera prossimi all’arrivo. Come ha dichiarato Scott Beck, CTO di Adobe, si sta utilizzando l’API del sensore di rilevamento oggetti di Alexa per permettere ai clienti di estendere le capacità delle loro telecamere Abode e di essere avvisati quando qualcuno si trova all’ingresso delle loro casa o viene identificato un oggetto di interesse. L’azienda ha sempre avuto la facoltà di avvertire i clienti con notifiche sui loro smartphone, ma questa API consente loro di estendere questa funzionalità all’interno della casa, così che i clienti sapranno quando un pacco è stato consegnato o vedere e dialogare con la persona identificata alla loro porta di casa.

