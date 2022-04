I dispositivi OnePlus ormai non si contano più: il produttore cinese si sta dando alla pazza gioia, sfornandone uno dopo l’altro, per tutte le fasce di prezzo. Un nuovo terminale, tanto per cambiare, si è appena affacciato sulla scena: ci ha pensato l’informatore Abhishek Yadav a portarlo agli onori della cronaca, contraddistinguendolo con la sigla ‘PGZ110’, che richiama quella del OnePlus Ace (‘PGKM10’), di questo nuovo dispositivo potrebbe rappresentare il modello Lite.

La fusione con OPPO ha contribuito all’incremento di questo genere di smartphone, adatti per tutte le tasche (l’OEM cinese dapprima era solito concentrarsi sui top di gamma, lasciando poco spazio alle altre soluzioni). Il OnePlus Ace Lite, sempre che venga confermato questo nome, dovrebbe garantire la presenza del jack per le cuffie da 3.5mm e di uno schermo LCD da 6.59 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, che, nel caso specifico, prenderà il posto dell’OLED (la resa cromatica ne risente poco, ma parliamo comunque di un pannello più economico, e quindi particolarmente adatto per gli smartphone dal prezzo più contenuto).

ARTICOLI CORRELATI

OnePlus PGZ110 specifications. 🤑



– 6.59" FHD+ LCD display 120Hz refresh rate

– Dimensity 8100

– 64MP+8MP+2MP

– 16MP

– 5000mAh 65 watt

– 8.7mm thick

– 205 gram

– 3.5mm audio jack

– Side-mounted fingerprint scanner #OnePlus #Oppo #OnePlus10 #OnePlusAceLite pic.twitter.com/2811Fs8Ike — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) April 26, 2022

Il OnePlus Ace Lite verrà spinto dal processore MediaTek Dimensity 8100 con clock massimo di 2.85GHz e processo produttivo a 5nm. La fotocamera posteriore si comporrà di un sensore principale da 64MP, un grandangolare da 8MP, un sensore macro o di profondità da 2MP. La fotocamera frontale, al contrario, includerà un unico sensore da 16MP. La batteria conterà 5000mAh di capacità, con supporto alla ricarica rapida a 65W. Non mancherà il lettore di impronte digitali sul laterale. Lo spessore del dispositivo ammonterà a 8,7 mm, in un peso di 205 gr. Potrebbe essere un dispositivo capace di catturare la vostra attenzione? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

Continua a leggere su optimagazine.com