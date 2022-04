il sogno dei fan si avvera: Jesse Spencer nel finale di Chicago Fire 10. Questa è la notizia che arriva dagli Usa e che conferma i rumors dei giorni scorsi e adesso per il pubblico affezionato della serie non può che iniziare il conto alla rovescia in attesa del momento più doloroso e gioioso per la vita dei fan, il finale di stagione.

Secondo quanto riporta TvLine Jesse Spencer tornerà nel finale di Chicago Fire 10, in onda il prossimo 25 maggio, per rispettare la promessa che il suo personaggio ha fatto a quello dell’amico Severide ovvero essere il suo testimone di nozze. Uscito di scena lo scorso ottobre, Jesse Spencer tornerà a vestire i panni di Casey in un momento complicato nella vita del suo personaggio.

Secondo le anticipazioni relative a questo finale sembra che Casey potrà gioire per l’amico Severide solo a metà visto che lui sta vivendo un momento critico nella sua relazione con Brett. Lei non lo seguirà al matrimonio di Severide forse proprio per questo grande punto interrogativo che sta mettendo in dubbio il loro rapporto, ne scopriremo di più in questo grande finale di stagione?

Chi ha seguito la serie sa bene che Casey ha lasciato la sua Caserma per trasferirsi in Oregon per prendersi cura dei figli del suo migliore amico defunto Andy Darden e da allora lui e Brett hanno avuto una relazione a distanza fino a quando lei non ha scelto di prendere un lungo periodo di congedo dal lavoro per trascorrere del tempo con lui. Qualche dettaglio in più potrebbe venire a galla in questo atteso finale di stagione in onda tra un mese negli Usa.

Al momento le riprese non sono ancora iniziate ma siamo sicuri che quando sarà il momento per Jesse Spencer di tornare sul set lo scopriremo sui social.