Non uno ma ben due concerti di Gigi D’Alessio a Napoli, in programma nella centrale Piazza del Plebiscito per festeggiare i 30 anni di carriera. Non poteva che essere la sua città Natale ad accoglierlo per questa tappa importante e Napoli ha risposto in massa polverizzando i biglietti per il primo appuntamento.

Sold out il primo live del 17 giugno, se ne aggiunge adesso un altro in programma per il giorno successivo, il 18 giugno. I biglietti per il secondo concerto di Uno Come Te – Trent’Anni Insieme, sono disponibili in prevendita su TicketOne.

In scaletta, in entrambi gli appuntamenti, i più grandi successi di Gigi D’Alessio, dagli esordi ad oggi, per un viaggio a ritroso nei suoi primi 30 anni di musica attraverso le hit indimenticabili che ha regalato alla scena italiana. Sul palco, Gigi D’Alessio non sarà solo. Con lui ci sarà un’orchestra d’eccezione diretta dal Maestro Adriano Pennino e tanti ospiti non ancora annunciati, ad eccezione dei primi due: Amadeus e Fiorello.

Mentre il primo è coinvolto nella conduzione del prossimo Festival di Sanremo, e del successivo, Fiorello non ha ancora confermato la sua presenza sul palco del Teatro Ariston, al fianco del suo amico di vecchia data. Chissà che una conferma non possa arrivare proprio da Piazza del Plebiscito.

Intanto, tra gli altri ospiti di D’Alessio, sembrerebbe scontata la presenza di LDA, appena uscito dal programma Amici di Maria De Filippi. Luca D’Alessio è suo figlio e, nonostante Gigi non sia voluto entrare nel suo percorso artistico fino a questo momento, perché non ospitarlo sul suo palco, magari in duetto?

I prossimi ospiti e ulteriori dettagli sullo svolgimento delle due serate-evento napoletane di Gigi D’Alessio verranno comunicati a breve.