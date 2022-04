Una carrellata di giochi Netflix sono in arrivo in questo 2022. Dopo l’introduzione della sezione gaming nella piattaforma di film e serie TV, ecco che la specifica tipologia di intrattenimento è destinata ad implementarsi con una serie di titoli interessanti, probabilmente molto graditi anche al pubblico.

L’anteprima in questa direzione ci è stata fornita dalla più che autorevole fonte Washington Post. Attualmente l’esperienza gaming di Netflix è legata a 17 titoli fruibili dalla versione in app della piattaforma, sia per iOS che per Android. Sarebbe tuttavia già stato pianificato il rilascio di un corposo pacchetto di altri giochi, fino a circa 50, non più tardi del prossimo dicembre. Tra le novità più prossime al loro lancio ci sarebbe un game ispirato al gioco da tavolo Exploding Kittens che arriverà addirittura prima del corrispondente show televisivo previsto sempre in piattaforma ma non prima del 2023.

Attualmente anche non pochi italiani usufruiscono di giochi gratis su Netflix come Stranger Things 3: Il gioco, Stranger Things: 1984, Card Blast, Shooting Hoops, Teeter Up, accedendo all’apposita scheda Game presente nell’app Netflix sul loro dispositivo Android come su iPhone. Nel giro delle prossime settimane e poi mesi, la lista di opzioni a disposizione dovrebbe appunto aumentare ma c’è anche un’altra anticipazione relativa proprio all’esperienza gaming. Sempre entro la fine di questo anno, tutti i titoli proposti dovrebbero essere fruibili anche da smart TV ma secondo modalità ancora non note.

Con l’inserimento di sempre più giochi gratis su Netflix, si tenta di arginare il fenomeno della perdita di abbonamenti della piattaforma. Il colosso dei contenuti video cerca in effetti di mantenere il proprio pubblico, magari attirarne nuovo e riconquistare quello del passato anche attraverso questa specifica strada. Chissà se la strategia funzionerà e di certo lo scopriremo nel tempo.

