Più di una specie di rettili su cinque rischia l’estinzione. Senza un’adeguata azione per contrastare l’emergenza climatica, nei prossimi anni la crisi peggiorerà. E’ quanto emerge da uno studio della Scuola di Scienze Biologiche dell’Università di Melbourne.



L’analisi, a cui hanno partecipato ricercatori di 24 Paesi diversi e pubblicata sulla rivista Nature, esamina la lista dell’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura riguardo le specie minacciate. Emerge la necessità di proteggere 10.196 specie di rettili, fra cui tartarughe, coccodrilli, lucertole e serpenti. In particolare il 30% dei rettili che vivono nelle foreste rischiano di estinguersi per i danni provocati al loro habitat naturale dal disboscamento, dallo sviluppo urbano e dall’espansione delle terre coltivate. Il dato cala al 14% per i rettili che vivono in ambienti aridi.



Una curiosità che emerge dalla ricerca è che il cambiamento climatico incide anche sul rapporto numerico tra esemplari di rettili maschi e femmine. Nello specifico, se le uova sono incubate in nidi a temperature più alte, intorno ai 32 gradi, in alcune specie la prole, pur avendo cromosomi maschili, nasce femmina.