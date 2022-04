Amici di Maria De Filippi giunge alla settima puntata del serale, in onda sabato 30 aprile su Canale 5. Sarà anche l’ultima puntata del mese di aprile e quella che arriva dopo una sofferta eliminazione nel talent show. La scorsa settimana, infatti, è stato LDA il concorrente escluso dal programma: Luca D’Alessio, talentuoso cantante, ha fatto ritorno a casa ma ha rilasciato il nuovo singolo, Bandana. già una hit.

Dopo l’esclusione di un cantante, i fan puntano sull’eliminazione di un ballerino. Andrà davvero così? Lo scopriamo dalle prime anticipazioni disponibili sui social.

Intanto ricordiamo le squadre e la loro composizione nella settima puntata del serale di Amici 2021.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno in squadra Luigi e Michele; Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro portano nella settima puntata del serale Alex, Nunzio, Serena e Sissi; Anna Pettinelli e Veronica Peparini possono ancora contare su Albe e Dario.

In giuria Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash dei The Kolors, pronti a commentare, giudicare e votale le esibizioni dei cantanti e dei ballerini ancora in gioco.

Anticipazioni Amici 2021, spoiler registrazione 30 aprile

Ospite comico del settimo appuntamento con il serale di Amici 2021 è l’attore Nino Frassica, che porta avanti anche stavolta il talent show parallelo dedicato agli “over”.

A rischio eliminazione, si legge tra le anticipazioni di Amici 2021 del 30 aprile, tre concorrenti molto amati del programma: Nunzio, Albe e Luigi. Stando agli spoiler in rete, Luigi è il primo concorrente salvato. A rischio eliminazione sono quindi finiti il cantante Albe e il ballerino Nunzio, costretti a sfidarsi in un ballottaggio.

L’esito dell’ultima sfida non è noto ma dopo l’eliminazione di un cantante la scorsa settimana, ora potrebbe essere il ballo a perdere un concorrente.