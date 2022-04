Il nuovo singolo dei Rammstein è Angst, e con l’annuncio delle ultime ore abbiamo la terza anticipazione del nuovo album. Zeit uscirà domani, venerdì 29 aprile, proprio in simultanea con il singolo che segue la title track e il secondo singolo Zick Zack. La band berlinese ha lanciato sui social il teaser del video ufficiale, e ancora una volta sorprende i fan con immagini forti e una fotografia da cinema.

Il nuovo singolo dei Rammstein

Nel teaser di Angst vediamo la band di Till Lindemann erigere confini intorno a sé, ora con mattoni e ora con filo spinato, fino a imbracciare mitragliatrici come per proteggersi da un’imminente invasione. Il sound che accompagna l’anteprima è un crescendo scandito da note inquietanti di pianoforte, fino all’esplosione finale. Il nuovo singolo dei Rammstein uscirà domani, venerdì 29 aprile, mentre per il video ufficiale bisognerà aspettare alle ore 17.

Nei video precedenti la band non ha rinunciato alla narrazione estrema: il video di Zeit, per esempio, mostra lo spirito del tempo e della guerra, con la band che si ritrova a perdere il controllo delle sue sabbie – i secondi, i minuti, le ore, gli anni – quasi come monito del fatto che la vita sia una soltanto. Zick Zack, invece, racconta il mondo apparentemente fatato della chirurgia estetica cui si ricorre molto spesso per seguire un modello tossico imposto dai media mainstream.

Il nuovo album Zeit

Zeit sarà l’ottavo album in studio della band di Till Lindemann dopo Rammstein (2019) e sarà composto, come da tradizione, da 11 tracce. Ecco la tracklist:

01 Armee Der Tristen

02 Zeit

03 Schwarz

04 Giftig

05 Zick Zack

06 OK

07 Meine Tränen

08 Angst

09 Dicke Titten

10 Lügen

11 Adieu

I Rammstein passeranno per l’Italia durante l’estate con il concerto allo Stadio Olimpico di Torino del 12 luglio 2022, una data – l’unica italiana – più volte rimandata per ovvi motivi legati al persistere dell’emergenza del Covid-19. Di seguito il trailer di Angst, il nuovo singolo dei Rammstein che anticipa l’album Zeit.