Bisogna fare alcune precisazioni importanti per quanto riguarda la notizia di WhatsApp a pagamento che sta circolando in queste ultime ore. Immediatamente è scattato l’allarme da parte di tutti gli utenti che utilizzano tale app di messaggistica, tra l’altro la più popolare presente in circolazione. Il tutto è partito dai colleghi di WABetaInfo che hanno riscontrato una modifica all’interno delle opzioni di utilizzo del servizio di messaggistica.

Per quali utenti riavremo WhatsApp a pagamento a stretto giro nel mondo: le ultime notizie

Non solo i sondaggi in cantiere, dunque, dopo il nostro ultimo report. Ci sarà quindi un cambiamento, ma che non riguarderà tutti gli utenti, solo coloro che appartengono alla categoria business. In poche parole WhatsApp metterà a disposizione altre funzioni, a pagamento, per chi utilizza quest’app di messaggistica come account business. Questo sta a significare che non ci sarà un WhatsApp a pagamento, ma solo chi vorrà sfruttare nuove funzionalità della categoria business potrà effettivamente ritrovarsi con un servizio a pagamento.

Non c’è quindi alcun obbligo per tutti gli altri utenti, ma vediamo quale potrebbe essere una delle novità a pagamento riservate per gli account business. Si parla ad esempio della possibilità di aumentare dagli attuali quattro sino a 10 i dispositivi che potranno essere collegati in contemporanea al medesimo account. Come si può notare si parla di servizi riservati solo all’ambito lavorativo, chi utilizza WhatsApp solo per questo tipo di scopo. Non bisogna quindi assolutamente allarmarsi, non ci sarà un WhatsApp a pagamento per gli utenti che utilizzano quest’app per chattare con amici, parenti e così via.

L’idea è di creare una sorta di evoluzione di tale servizio di messaggistica riuscendo ad implementare nuove funzionalità come proprio le chat di lavoro. Bisogna ribadire come si stia parlando di una modifica degli account business, gli altri iscritti non si ritroveranno con modifiche contrattuali, il servizio di WhatsApp continuerà ad essere assolutamente libero. Prima insomma di creare panico, è doveroso approfondire le notizie che emergono dal web, perché altrimenti si rischia sempre di diffondere elementi non reali.