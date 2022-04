Sarah Hanahan ha solo 24 anni, suona il sax e viene già definita un astro del jazz. Averla live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso con la Swiss Jazz Ambassadors ha rappresentato un momento di alta classe musicale.

Tutto è iniziato quando ho ricevuto questa mail:

Buongiorno Red

Mi chiamo Matteo Burci,

sono Maestro di Contrabbasso, ho suonato per tanti anni con Claudio Abbado a Bologna e Riccardo Muti alla Scala. Adesso sono Professore D’Orchestra all’Orchestra Sinfonica di Berna, in Svizzera, dove felicemente vivo e risiedo

E ho anche una carriera avviata nel Jazz

Per un caso fortuito, credo di aver conosciuto quella che potrebbe diventare una delle più grandi musiciste Jazz del nostro tempo.

Si chiama Sarah Hanahan, originaria di Boston ma vive a NYC, è giovanissima (24 anni) e suoneremo insieme al Jazz Club di Berna (Marian’s Jazzroom)

Sarah è un concentrato di talento ed una persona eccezionale

Io da musicista mi sento moralmente obbligato ad aiutare Sarah ad avere il successo che si merita, viste le emozioni che riesce a trasmettere

Sono consapevole che il Jazz non sia il genere più semplice per il grande pubblico, ma magari tu hai qualche consiglio o conosci qualcuno che ci può aiutare a lanciarla

Se tu avessi qualche idea, sarebbe fantastico

In ogni modo mi fa un piacere enorme condividere con qualcuno che di musica se ne intende una scoperta così unica.

Il fatto poi che Sarah sia una ragazza, nel mondo del Jazz ancora così pieno di uomini, secondo me rende la cosa ancora più eccezionale …