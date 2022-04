Non si ferma neanche per un minuto il lavoro portato avanti dagli sviluppatori Apple, al punto che da alcune ore a questa parte pare sia disponibile la terza beta dell’aggiornamento iOS 15.5. A pochi giorni di distanza dalla precedente release, come abbiamo avuto modo di evidenziare sulle nostre pagine con un altro articolo, bisogna dunque concentrarsi sull’ennesima mossa degli sviluppatori. Nello specifico, c’è molta attesa nei confronti della batteria, visto che stiamo vivendo un momento storico caratterizzato da non poche polemiche da parte del pubblico.

Primi riscontri sulla terza beta dell’aggiornamento iOS 15.5, in attesa di sentenze sulla batteria

Partiamo da un presupposto molto curioso. Come evidenzia MacRumors, nel giro di dodici ore Apple ha rilasciato la terza beta dell’aggiornamento iOS 15.5 sia agli sviluppatori, sia in versione pubblica. Segnale abbastanza chiaro sul fatto che non ci si possa attendere grandi cose in questo specifico contesto. In linea di massima, la mela morsicata potrebbe rilasciare un’app Apple Classic a stretto giro e ci sono riferimenti ad essa nella versione beta, ma non è ancora disponibile secondo gli ultimi feedback raccolti in giro per il web.

Per il resto, attraverso le versioni preliminari dell’aggiornamento iOS 15.5 finora sono venute a galla piccole modifiche ad Apple Pay Cash, con il colosso americano propenso ad aggiungere le opzioni Richiedi e Invia. Lo staff, poi, sta apportando alcune modifiche all’iTunes Pass che era disponibile nell’app Wallet. Insomma, ci sono un po’ di aspetti da valutare, ma nulla di rivoluzionario. Alcune fonti evidenziano già oggi piccoli passi in avanti per quanto concerne la durata della batteria, ma come potete immaginare è ancora troppo presto per emettere sentenze.

Voi avete già testato l’aggiornamento iOS 15.5 con la beta 3? Fateci sapere attraverso un commento a fine articolo, in modo da saperne di più.