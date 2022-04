Per fortuna la disponibilità PS5 da GameStop torna anche oggi 27 aprile, come oramai ogni mercoledì nell’ultimo mese circa. La catena e-commerce conferma la possibilità di acquistare la console di casa Sony ancora una volta in questa primavera, dopo il lungo periodo di assenza di flash sale di fine inverno. Naturalmente le quantità di prodotto messe a disposizione saranno sempre abbastanza limitate ma i più fortunati e anche veloci potrebbero ottenere, solo nel giro di poche ore, il dispositivo tanto agognato da tempo.

Per quanto riguarda proprio l’orario esatto in cui ci sarà una nuova disponibilità PS5 da GameStop, gli interessati dovranno tenersi liberi alle ore 16. Si tratta del classico orario in cui, oramai da tempo, lo store organizza le sue dirette live su Twich, ogni settimana appunto. L’appuntamento odierno sarà dedicato a Gran Turismo 7 ma naturalmente anche alla console Sony per la quale verranno forniti in diretta i dettagli di acquisto.

Non ci sono dubbi sul modello fra poco in vendita proprio per la PS5. Confermiamo che si tratterà finalmente della versione digital della console e non di quella standard. La variante è dunque quella che non presenta il lettore per titoli fisici ma che pure ha un costo inferiore per gli acquirenti e dunque per questo più appetibile. L’aspetto negativo tuttavia che si conferma ancora una volta per la speciale vendita GameStop è l’acquisto del dispositivo solo in bundle. Questo significa che non sarà possibile acquistare la console da sola ma in abbinamento con qualche titolo non meglio precisato, semmai qualche accessorio.

Consigliamo a chiunque sia interessato alla vendita odierna di non perdere la nuova occasione. Meglio seguire la live di GameStop all’indirizzo Twitch dello store e sperare, una volta per tutte, di approfittare della rinnovata disponibilità PS5 di aprile.

