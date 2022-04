Le riprese del finale di Grey’s Anatomy 18 sono in corso a Los Angeles, con l’attesissima reunion dei Japril: Sarah Drew e Jesse Williams sono di nuovo insieme a un anno dalla loro prima reunion nella stagione 17, stavolta per celebrare insieme al resto del cast il traguardo dell’episodio numero 400.

Impegnati a girare il finale di Grey’s Anatomy 18, i due attori si sono mostrati al pubblico in un breve video su Instagram, durante una pausa dalle riprese: Sarah Drew ha pubblicato una clip in cui è chiaramente all’esterno del set dell’ospedale e viene raggiunta da Jesse Williams, che ringrazia ironicamente la collega per essere venuta da New York per rivederlo. L’attrice ha poi spiegato nella didascalia che Williams è “molto arrabbiato perché non sono ancora andata a vederlo in Take Me Out“, la commedia con cui è attualmente in scena a Broadway.

Il finale di Grey’s Anatomy 18 vedrà di nuovo April e Jackson a Seattle, ma non è ancora chiaro per quale ragione: ovviamente si tratterà di un episodio celebrativo in quanto 400° della storia della serie, ma la speranza di molti è che possa anche rappresentare un back-door pilot per introdurre un eventuale spin-off di Grey’s Anatomy sulla coppia, progetto per il quale entrambi gli attori si sono detti ipoteticamente disponibili.

Il finale di Grey’s Anatomy 18 andrà in onda su ABC negli Stati Uniti il 26 maggio e sarà costituito da un doppio episodio (399-400), il primo dei quali diretto dall’attore Kevin McKidd, interprete di Owen Hunt nel medical drama dalla quinta stagione. In Italia sarà disponibile solo a giugno su Disney+, che sta distribuendo un episodio a settimana ogni mercoledì in esclusiva.

