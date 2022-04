Raising Dion è un’altra vittima della scure di Netflix: c’è anche questa dramedy soprannaturale su un bambino che scopre di avere poteri magici tra le tante serie falciate dallo streaming dopo un paio di stagioni. Ad annunciarlo è stata la piccola co-star della serie Sammi Haney, che ha condiviso l’aggiornamento su Instagram il 26 aprile.

La cancellazione di Raising Dion (presente nel catalogo italiano col titolo Dion) diventa dunque ufficiale a pochi mesi dal debutto della seconda stagione, che è arrivata su Netflix all’inizio di febbraio. Da allora il pubblico ha atteso notizie sull’eventuale rinnovo della serie, che però non arriverà.

A fugare i dubbi su Raising Dion e il suo futuro, ci ha pensato non tanto lo streamer, quanto Haney con un messaggio su Instagram, in cui ringrazia il pubblico per l’affetto dimostrato alla serie nei primi due capitoli e rivendicandone l’ottima accoglienza ricevuta su Netflix. Senza rinunciare ad una stoccata al colosso dello streaming per lo stringente contratto di esclusiva che le ha impedito di accettare altri ruoli mentre era impegnata ad interpretare Esperanza, la migliore amica di Dion Warren (Ja’Siah Young) nello show.

Triste a dirsi ma Raising Dion è stato cancellato. Grazie per tutto il fantastico supporto che abbiamo ricevuto da tutti i nostri meravigliosi fan. La stagione 2 è stata un successo, così come la stagione 1, anche solo guardando quante persone l’hanno vista tutta e volevano una stagione 3! L’unico ‘lato positivo’ è che questo mi rende libera di cercare altri ruoli. Il mio contratto con Netflix mi ha impedito di accettare altri ruoli importanti che mi sono stati offerti (di cui uno scritto pensando proprio a me) in altri programmi tv! Quindi, se lavori per una casa di produzione importante, contattami di nuovo, sono pronta!

Il cast di Raising Dion ha incluso anche Anche Alisha Wainwright, Jason Ritter, Ali Ahn, Gavin Munn, Jazmyn Simon e Rome Flynn (già ne Le Regole del Delitto Perfetto e Beautiful, oggi in Grey’s Anatomy). Uscita per la prima volta nel 2019 e confermata nel 2020 grazie alla rapida popolarità che ha conquistato, la serie si è poi impantanata a causa della pandemia da Covid-19, che ha ritardato la produzione fino a posticipare il debutto della seconda stagione nel 2022. Infine la decisione di Netflix di non proseguire oltre con una terza stagione.

