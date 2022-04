In questa giornata di mercoledì 27 aprile non funziona il numero verde del Reddito di Cittadinanza, ossia il recapito tramite il quale i beneficiari del contributo verificano il loro credito per acquisti e pagamenti di varia natura. Molti utenti che stanno tentando di contattare proprio il numero in oggetto, lamentano l’impossibilità di prendere la linea o parlano anche di numerazione del tutto inattiva.

I motivi del down

Forse in molti sapranno che proprio negli ultimi giorni di ogni mese si procede alla ricarica delle mensilità per chi ha diritto al Reddito di Cittadinanza. I pagamenti sono partiti proprio in queste ore: di qui la necessità per molti di conoscere il proprio credito residuo. Peccato che la corposa domanda dei richiedenti stia mandando in tilt il sistema automatico che dunque non funziona a dovere almeno dalla mattinata odierna.

Rimedio semplice ed efficace

IVisto che non funziona il numero verde del Reddito di Cittadinanza per la semplice motivazione su riportata, sarà il caso di non continuare con i tentativi di contatto e semmai provvedere alla consultazione telefonica in serata, meglio ancora domani. Il minor numero di richieste contemporanee nelle prossime ore dovrebbe di certo far scomparire qualsiasi anomalia. Episodi di malfunzionamento simili non sono stati rari nel passato: già è accaduto che proprio in concomitanza con le giornate di ricarica si è assistito ad episodi molto simili.

Il numero verde generale del Reddito di Cittadinanza è attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 e il sabato dalle 08:00 alle 14:00 e risponde all’803 164. L’utilizzo del servizio è gratuito da rete fissa. Per la rete mobile bisognerà utilizzare un altro recapito, tuttavia a pagamento e che risponde allo 06 164 164. Questo secondo canale, proprio perché meno utilizzato, non ha mai dato problemi.

