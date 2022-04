Noi 2 è ufficiale. A dispetto delle critiche ricevute fin dall’inizio del progetto televisivo, adattamento italiano della nota serie americana This Is Us, e degli ascolti tiepidi, la seconda stagione della fiction Rai ci sarà.

A confermarlo, con grande soddisfazione, è Lino Guanciale, uno dei protagonisti, che interpreta Pietro Pierò, patriarca della famiglia di Noi.

Raggiunto da L’Avvenire, l’attore ha annunciato la seconda stagione con queste parole:

Noi è uno dei lavori più maturi che ho fatto per la tv e sono contento che venga girata la seconda serie. Un’operazione importante anche per la tv pubblica che ha presentato una modalità narrativa nuova e coraggiosa. Anche per i temi portati in prima serata, l’integrazione razziale, l’adozione, le depressioni, le dipendenze, il bullismo.

L’operazione di Noi è stata molto rischiosa: riadattare una delle serie tv di maggior successo degli ultimi anni alla storia della cultura italiana non è stata affatto semplice.

Il pubblico si è letteralmente spaccato in due: tra i fan fedelissimi di This Is Us, sul piede di guerra fin dall’annuncio del remake italiano, e gli spettatori che invece hanno deciso di dare una possibilità alla nuova produzione.

Al di là di Noi 2, Lino Guanciale sarà molto impegnato nei prossimi mesi. A breve partiranno le riprese de Il Commissario Ricciardi 2 per una possibile messa in onda in inverno; l’attore sarà anche sul set per La Porta Rossa 3. Slitta ancora invece il lancio di Sopravvissuti, inizialmente prevista ad aprile, pare che la vedremo nella prossima stagione televisiva.

Nel cast di Noi: Lino Guanciale interpreta Pietro Peirò; Aurora Ruffino è Rebecca Peirò; Dario Aita è Claudio Peirò; Claudia Marsicano è Caterina “Cate” Peirò; Livio Kone è Daniele Peirò; Angela Ciaburri è Betta; Leonardo Lidi è Teo; Flavio Furno è Michele; Timothy Martin è Domenico “Mimmo”.

