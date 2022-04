Per alcuni telespettatori pugliesi ma anche lucani ancora non si vede Telenorba dopo qualche tempo dal via del processo di refarming nelle due regioni del sud Italia. L’emittente locale è molto seguita ed è dunque normale che il pubblico voglia continuare a vedere i propri programmi preferiti anche in questo 2022, nonostante i recenti interventi tecnici.

Nei giorni scorsi era stata la stessa Telenorba a chiarire che, in caso di problemi dopo il refarming avviato ad aprile, sarebbe stato necessario risintonizzare il proprio apparecchio TV o il decoder associato. L’operazione non è andata a buon fine per tutti e in diversi casi l’emittente risulta ancora non raggiungibile. Cosa fare dunque? Un suggerimento utile in questa direzione proviene dal team social Facebook di Telenorba appunto e potrà di certo essere preso in considerazione.

Se non si vede ancora Telenorba sul proprio televisore, proprio l’emittente invita ad avere pazienza e magari continuare a risintonizzare i canali, anche ogni giorno. Il perché di un simile accanimento è presto detto: i tecnici sono al lavoro per la risoluzione di quelle anomalie che impediscono ancora di vedere l’emittente locale. Da un momento all’altro dunque, le trasmissioni preferite potrebbero essere di nuovo agganciate ma non senza prima la risintonizzazione già menzionata.

Non abbiamo una tempistica esatta di quanto gli interventi tecnici potranno ancora durare per un ripristino della normalità. Nell’attesa che qualcosa si muova e non volendo perdere la programmazione del canale, è giusto ricordare che il relativo streaming è disponibile per qualsiasi browser, sia in caso di collegamento da computer che da telefono. Per vedere la diretta sarà solo necessario collegarsi all’indirizzo ww.norbaonline.it. Insomma, le opportunità per continuare a seguire il palinsesto della rete non mancano, per quanto la comodità della visione via digitale terrestre resta impareggiabile.

