Il Samsung Galaxy S22 FE di certo vedrà la luce, anche se la sua realizzazione è ancora lontana. Il device potrebbe essere presentato nello stesso periodo in cui abbiamo conosciuto il suo predecessore, il Galaxy S21 FE. Come riportato dal magazine coreano ‘blog.naver.com‘, il Samsung Galaxy S22 FE verrà lanciato ad inizio 2023, e quindi non pare essere previsto per quest’anno (ci dispiace per coloro i quali speravano di vedere arrivare il prodotto molto prima).

Lo sviluppo del firmware non è nemmeno partito, a dimostrazione del fatto che la presentazione del prossimo smartphone della linea FE è ancora lontana nel tempo. Difficilmente conosceremo il Samsung Galaxy S22 FE prima di gennaio 2023, dispositivo del quale ancora sappiamo molto poco. Il telefono potrebbe segnare il passaggio all’adozione di un processore MediaTek (come vi abbiamo raccontato in questo articolo dedicato), anche se non è ancora stato deciso nulla a riguardo (un discorso che non mancheremo di approfondire, e che comunque necessiterà senz’altro di un certo periodo di tempo prima di trovare il suo epilogo). Speriamo anche in un comparto fotografico migliorato, che possa prendere le distanze dalla configurazione attuale del Samsung Galaxy S21 FE, identica a quella del precedente Galaxy S20 FE (sarebbe troppo proporre, per il terzo anno consecutivo, un modulo fotografico identico).

Il prezzo del Samsung Galaxy S22 FE dovrebbe partire da 699 dollari negli Stati Uniti, e dunque mantenere un profilo piuttosto basso per rendersi altamente appetibile in ragione di un rapporto qualità/prezzo che non temerebbe rivali (e che, alla fine, è stato alla base del successo delle generazioni che lo hanno preceduto9. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

