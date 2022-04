Marracash a casa di Elodie. Questa la notizia che arriva dalle pagine del settimanale Chi che immortalano il rapper a Milano a casa della ex compagna. Una serie di scatti mostrano Marracash uscire dalla casa della cantante di Andromeda.

Le prime indiscrezioni

La scorsa settimana erano state pubblicate le prime indiscrezioni sul ritorno di fiamma tra i due artisti. I rumor arrivavano da Oggi e si vociferava che Elodie e Marracash fossero stati intercettati insieme a Milano, stessa città che fa da sfondo alle foto pubblicate nelle ultime ore da Chi.

Ancora oggi i due artisti non hanno commentato le voci che circolano sul loro conto. Tra le ipotesi, oltre a quelle sul presunto amore ritrovato, c’è chi sostiene che Elodie e Marracash siano ancora legati da una profonda amicizia. Tra i due, in effetti, non sono mai passate parole di risentimento, nemmeno con l’ingresso di Davide Rossi nella vita della cantante. Solo Marracash si era trovato costretto a smentire i rumor su un flirt con Rosmy. Lo stesso rapper ha coinvolto Elodie nel suo nuovo disco Noi, Loro, Gli Altri mostrandola nello scatto di copertina e ospitandola nel video del singolo Crazy Love. Marracash aveva spiegato la scelta dicendo di non credere alla cancel culture e di voler preservare, così, qualcosa di importante.

Marracash a casa di Elodie

Dopo la domanda: “Cosa bolle in pentola?” scoppiata la scorsa settimana prende piede un nuovo quesito: “Cosa ci fa Marracash a casa di Elodie?”. “Stessa casa, stesso amore“, scrive Il Messaggero citando la redazione di Chi che dà quasi per scontato che tra i due sia scoppiato nuovamente l’amore.

Secondo le foto di Chi, Marracash esce dalla casa di Elodie seguito poco dopo dalla ex compagna. Quale sia la loro posizione in merito a queste foto è ancora da stabilire, ma c’è quel bacio inviato dal rapper alla ex compagna che potrebbe significare tante cose.