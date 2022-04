L’ultimo dispositivo del colosso di Seul a ricevere l’aggiornamento con la patch di sicurezza di aprile 2022 è il Samsung Galaxy S10 Lite. Come riportato da ‘SamMobile‘, dopo due settimane dal rilascio dell’upgrade per i Samsung Galaxy S10, S10+, S10 5G e S10e, finalmente adesso è toccato anche al Samsung Galaxy S10 Lite ricevere l’aggiornamento di aprile 2022 tramite la serie firmware G770FXXU6GVD1.

Il pacchetto è attualmente disponibile in Spagna, ma più Paesi europei potrebbero ottenerlo entro i prossimi giorni (non passerà troppo tempo prima di veder arrivare l’upgrade anche in Italia, quindi vi invitiamo soltanto ad avere un po’ di pazienza). La build include la patch di sicurezza di aprile 2022 che risolte oltre 88 vulnerabilità di sicurezza, ma sono anche presenti correzioni di bug generali ed innesti in grado di migliorare la stabilità del sistema operativo. Il Samsung Galaxy S10 Lite è stato rilasciato ad inizio 2022 con la One UI 2 basata su Android 10, ed il telefono ha poi ricevuto l’aggiornamento alla One UI 3.0 basata su Android 11 all’inizio del 2021, ed infine quello con la One UI 4 basata su Android 12 all’inizio di quest’anno.

Non possiamo di certo dire che il produttore asiatico stia trascurando questo suo prodotto, nonostante altri dispositivi che hanno pressoché la stessa età abbiano ricevuto già da due settimane l’aggiornamento con la patch di sicurezza di aprile 2022. In fin dei conti i proprietari del Samsung Galaxy S10 Lite non possono proprio lamentarsi: il device è sempre aggiornato, forse non con la tempestività che loro vorrebbero, ma non è comunque possibile recriminare nulla. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

