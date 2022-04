Ci sono alcune considerazioni da fare in queste ore, per quanto concerne la questione dell’uscita e dei prezzi applicati ai biglietti per la finale di Coppa Italia, visto che Juventus-Inter è sempre più vicina. Partita molto sentita, al di là del reale valore del trofeo, considerando la grande rivalità che c’è tra le due tifoserie. Nonostante questo, non c’è alcun rischio sicurezza che viene dibattuto in queste ore dalla Questura, ma prima di rendere note modalità di vendita e dei ticket, diventa molto importante concentrarsi sulla questione organizzativa, visto il grosso flusso di tifosi delle due squadre atteso nella Capitale.

Cosa sappiamo su uscita e prezzi biglietti per la finale di Coppa Italia Juventus-Inter

Già, perché al di là di chi si muoverà dal resto del Paese, non dobbiamo dimenticare che a Roma e dintorni ci sono veri e propri feudi di sostenitori sia bianconeri, sia nerazzurri. L’attesa relativa alla diramazione di comunicazioni ufficiali sta pertanto andando oltre il previsto rispetto a quanto vi abbiamo riportato pochi giorni fa con un altro articolo. Resta il fatto che entro il weekend dovremmo avere quantomeno informazioni ufficiali da parte della Lega, sperando che intanto scatti la vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia Juventus-Inter almeno per gli abbonati delle rispettive tifoserie.

Come accennato di recente, infatti, è altamente probabile che sia garantita una sorta di prelazione ai fedelissimi, alla luce degli enormi disagi legati Covid negli ultimi due anni, senza dimenticare i club organizzati. A quel punto, capire se ci sarà margine per le due tifoserie con la vendita libera dei biglietti per la finale di Coppa Italia Juventus-Inter. I prezzi dei ticket, in occasione dell’ultima finale disputata al 100% della capienza, ci forniscono qualche altro dettaglio.

In particolare, se fossero confermati quelli del 2019, avremo biglietti per la finale di Coppa Italia a 130 euro per le tribune (70 euro per gli under 16), mentre le curve costerebbero 35 euro. Un tagliando nei distinti valeva invece 50 euro.