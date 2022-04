Heartstopper di Netflix vanta la partecipazione di Olivia Colman, premio Oscar ed Emmy, in un ruolo secondario ma molto rilevante. La sua presenza nel cast ha suscitato scalpore perché rimasta segreta fino all’uscita dell’attesissima serie, adattamento delle graphic novel di Alice Oseman sull’amore LGBTQ tra adolescenti.

La presenza di Olivia Colman nel cast di Heartstopper è stata tenuta nascosta perfino al cast. L’attrice de La Favorita appare nei panni della madre di Nick, Sarah, e sostiene emotivamente suo figlio quando avverte la sua confusione o il dolore causato ​​dai suoi sentimenti. La sua inattesa apparizione nella serie avviene alla fine del primo episodio, per poi proseguire in altre sequenze.

Olivia Colman è stata una sorpresa per lo stesso Kit Connor, che interpreta Nick nella serie. Il giovane attore ha confessato a Radio Times di essere rimasto all’oscuro dell’identità dell’attrice che avrebbe interpretato sua madre. Lo ha scoperto, con enorme sorpresa, solo una volta arrivato sul set per girare le scene madre-figlio: “Abbiamo potuto girare per due giorni solo io e lei, ed è stata un’esperienza assolutamente incredibile e illuminante per me“.

Alice Oseman ha voluto Olivia Colman nella serie, ma inizialmente non era certa che l’attrice, reduce dall’Emmy per il ruolo della regina Elisabetta in The Crown, accettasse il ruolo.

Quando ragionavamo di avere qualcuno di importante per interpretare la madre di Nick, ho letteralmente pensato che fosse impossibile che ciò accadesse. Tuttavia, ci abbiamo provato e Olivia ha voluto farlo . Non potevo crederci. Non c’è altro modo per dirlo, mi ha lasciato senza parole, ma ero felice perché è un’attrice straordinaria. Porta così tanto al personaggio e tutte le scene con la mamma di Nick sono così belle, speciali, sottili e bellissime.

Heartstopper è arrivata su Netflix il 22 aprile e ha già generato un enorme interesse relativamente al webtoon da cui è tratta.

