Nei più grandi successi di Lizzo c’è tutta l’evoluzione di un’artista che ha scelto di dare il massimo e di pretendere sempre più di più da se stessa. Nel suo percorso, infatti, Melissa Viviane Jefferson – questo il suo nome di battesimo – ha radici ben salde nella scena hip hop internazionale, ma negli anni ha osservato con sempre maggiore attenzione a quel mondo meraviglioso che si chiama disco-funk e oggi, in effetti, ascoltare i più grandi successi di Lizzo significa fare un bel viaggio nel tempo. Il suo ultimo disco è Cuz I Love You (2019) che ancora oggi suona forte come una vera rivelazione del mondo mainstream.

Batches & Cookies (2013)

Batches & Cookies è il singolo di debutto dal primo album Lizzobangers (2013). Con questo brano Lizzo si impone sulla scena hip hop con uno stile old school e dimostra, soprattutto, la sua straordinaria attitudine al flow e alla scuola degli ultimi 30 anni del rap e dell’r’n’b.

Good As Hell (2016)

Rap e r’n’b nel mood più classico: di questo singolo, incluso nella colonna sonora del film La Bottega Del Barbiere 3, esiste anche una versione remix con Ariana Grande pubblicata nel 2019. Good As Hell è ancora oggi una delle canzoni più apprezzate dal pubblico di Lizzo.

Truth Hurts (2017)

Probabilmente il singolo più hip hop e urban di Lizzo, ma in assoluto uno dei suoi più grandi successi. Truth Hurts è stato inserito nella colonna sonora del film Netflix Someone Great. Con il suo stile inconfondibile, in questo brano Lizzo racconta le difficoltà della vita di coppia.

Juice (2019)

Juice è un vero e proprio inno all’autostima presentato come un pezzone funk. Canzone-manifesto di Lizzo, Juice racconta le sue battaglie per la body positivity.

About Damn Time (2022)

Disco funk, con quel mood che rende impossibile restare fermi: ecco perché About Damn Time fa parte dei più grandi successi di Lizzo.