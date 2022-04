Esce I Am Emma di Emma Muscat, il nuovo progetto discografico della cantante maltese. Emma sarà in gara all’Eurovision in rappresentanza del suo Paese Natale, Malta, e se la dovrà vedere proprio con i rappresentanti dell’Italia che schiera Mahmood e Blanco e la loro Brividi, canzone già vincitrice del Festival di Sanremo.

Non solo: il pubblico italiano riconoscerà anche Achille Lauro, in competizione a Torino in rappresentanza della Repubblica di San Marino, che lo ha scelto come suo esponente attraverso un contest apposito. Lo stesso contest, Emma Muscat lo ha vinto a Malta e si è aggiudicata un posto per presentarsi in gara all’Esc, la cui prossima edizione si terrà a Torino in seguito al trionfo dei Maneskin dello scorso anno.

Emma Muscat presenterà in gara I Am What I Am, il nuovo singolo contenuto nell’ep I Am Emma di prossima pubblicazione ed annunciato oggi

I Am Emma di Emma Muscat, tutto sull’ep

Ad anticipare I Am Emma di Emma Muscat è il singolo I Am What I Am, brano che la cantante presenta in gara all’Eurovision Song Contest. La canzone è un inno all’accettazione di sé e all’accettazione dei propri difetti, dei propri limiti, con le proprie diversità e i propri demoni notturni.

Il brano fa parte di un ep interamente in lingua inglese, disponibile nei negozi e in digitale dal 13 maggio. Si compone di sei canzoni. La tracklist è disponibile qui sotto:

1. I AM WHAT I AM

2. OUT OF SIGHT

3. CLOSER

4. THANK YOU

5. TURN BACK TIME

6. COLOURS IN THE DARK