Modern Murder Due detective a Dresda su Giallo arriva al finale di stagione. Stasera 27 aprile andrà in onda l’ultimo episodio della serie (almeno per ora).

La serie crime, nota in Germania col nome Tatort, non è una vera e propria serie ma una collezione di film. La vicenda si snoda intorno a due detective agli antipodi. Henni e Karin sono due investigatrici molto diverse che lavorano per risolvere i casi più intricati di Dresda. Nonostante le tensioni, sulla scena del crimine sono molto ostinate a risolvere ogni cosa. Il loro approccio poco tradizionale le porta a scontrarsi con il loro capo, un uomo che non ama il loro modo di fare. I crimini su cui le due detective indagano sono soprattutto legati al mondo delle tecnologie contemporanee.

Questa la trama del finale di stagione, l’episodio 1×01:

La quattordicenne Talia ha sorpreso un assassino nella sua casa poco dopo il suo crimine e diventa così il testimone più importante per la squadra investigativa. La giovane, però, non ricorda nulla perché dalla morte accidentale della madre avvenuta qualche anno fa, Talia ha sviluppato un’autoprotezione psicologica: se vede qualcosa che la travolge emotivamente, la sua coscienza reprime ciò che ha visto e lo trasforma in una realtà immaginaria meno terribile.

Nel cast di Modern Murder Due detective a Dresda, Alwara Höfels nel ruolo di Henni Sieland; Karin Hanczewski interpreta Karin Gorniak; Jella Haase nei panni di Mohr/Mel; Cornelia Gröschel è Leonie Winkler; e Martin Brambach è Peter Michael Schnabel.

Modern Murder è una serie di film della durata di un’ora e mezza. Questi che stiamo vedendo su Giallo sono andati in onda nel 2019, e attualmente sono trasmessi nuovi episodi con altri protagonisti. Bisognerà capire quando li vedremo anche in Italia.

L’appuntamento con il finale di stagione di Modern Murder Due Detective a Dresda è per stasera su Giallo alle 21:10.

