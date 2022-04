Ci siamo, il countdown è giunto al termine: questa sera, mercoledì 27 aprile, alle ore 21.00 è in programma la super sfida europea Liverpool-Villareal, valida per l’andata della semifinale di UEFA Champions League. Un match in cui lo spettacolo e le emozioni saranno garantite per tutti gli appassionati e tifosi di calcio. Vediamo insieme quali sono i dettagli della partita e dove vedere la diretta TV e streaming.

La Champions League è giunta alle semifinali e, dopo la prima sfida che si è tenuta ieri sera tra Manchester City e Real Madrid (4-3), questa sera toccherà a Liverpool-Villareal. I Reds puntano certamente alla terza finale della coppa dalle grandi orecchie. Gli avversari, almeno sulla carta, sembrano alla portata, ma attenzione a non sottovalutare il Sottomarino Giallo di Unai Emery, vera sorpresa di questo torneo. La compagine di mister Klopp giunge all’appuntamento in piena corsa per il titolo in Premier League, oltre al pass per la finale di FA Cup. Nell’Europa che conta, invece, ha eliminato l’Inter ed il Benfica nei due turni precedenti. D’altro canto, il percorso del Villareal è stato più difficile: dopo aver battuto la Juventus negli ottavi ed il fortissimo Bayern Monaco nella doppia sfida ai quarti di finale, il Sottomarino Giallo torna a disputare una semifinale di Champions League dopo ben 16 anni.

La galattica sfida Liverpool-Villareal sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video, la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della miglior partita del mercoledì sera di Champions League. La semifinale si potrà vedere su tutte le smart TV compatibili con l’app oppure su altre TV collegabili a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Roku e Apple TV, o ad una console Playstation e/o Xbox. Gli utenti che, invece, sono abbonati sia a Sky che ad Amazon Prime Video avranno un’ulteriore possibilità di vedere la partita, ovvero direttamente dall’app presente su Sky Q. Ovviamente, sarà possibile seguire l’incontro anche in diretta streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone, e su PC collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. Buon divertimento a tutti!

