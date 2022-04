Dal prossimo 30 maggio si faranno avanti altre rimodulazioni TIM che comporteranno l’aumento mensile di alcune offerte ricaricabili già attive. La modifica unilaterale del contratto prevedrà un incremento di 2 euro al mese per tutte le offerte coinvolte (il riferimento è alcune tariffe mobili non più attualmente in commercio (una prima ondata si è già verificata, adesso sta per toccare alla seconda).

Stando a quanto riportato da ‘mondomobileweb.it’, per compensare il gestore blu avrebbe messo sul piatto l’attivazione gratuita di 20GB di traffico dati aggiuntivo, di cui sarà possibile usufruire ogni mese nel mantenimento dell’offerta principale. Le rimodulazioni TIM che andranno in vigore dal primo rinnovo successivo al 30 maggio sulle offerte impattate, a detta del provider telefonico, sono state rese necessarie dalle esigenze relative all’evoluzione delle piattaforme di rete. I clienti impattati verranno informati delle rimodulazioni TIM da oggi 27 aprile, a mezzo SMS, tramite il 119 ed attraverso una nota visibile sul sito ufficiale del gestore, raggiungibile all’interno della sezione riservata ai consumatori (che vi consigliamo spesso di visitare per evitare brutte sorprese).

Sarà possibile recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione entro e non oltre il 30 giugno 2022. Per esercitare il diritto di recesso bisognerà compilare online l’apposito modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea, direttamente sul sito ufficiale dell’operatore, oppure, in alternativa, chiamando il servizio clienti 119 o ancora inviando questo stesso modulo, compilato in ogni sua parte, all’indirizzo PEC ‘recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it’, non dimenticando di allegare una copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e di specifica nella causale ‘cessazione per modifiche unilaterali del contratto’. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

