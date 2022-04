Com’è finita La Scogliera dei Misteri e ci sarà un possibile rinnovo per una seconda stagione? I tempi sono maturi per porsi queste domande soprattutto dopo aver visto il finale della serie in onda ieri sera e con la curiosità e la voglia di scoprire se davvero ci sarà un seguito oppure no. Il finale in onda ieri sera ha finalmente rivelato la verità su tutte le domande che ci siamo posti in queste settimane a cominciare dallo stupro ai danni di Manon e finendo alla morte dell’amica Manuela, cosa è successo davvero e com’è finita La Scogliera dei Misteri?

Le risposte sono arrivate ieri sera ad un passo dal finale quado Lafont sembrava pronto a rivelare ulteriori dettagli sulla morte di Manon a Lola specie dopo che si è scoperto che è stata Inés a ucciderla ma quando lei si reca a casa sua lo trova morto. Lì scopre che l’uomo stava investigando sulla morte di Manuela, l’amica di sua madre che la aiutò a fuggire quando era incinta, convinto che non si sia trattato di un incidente ma di un omicidio.

Alla fine Lola e Clément scoprono che a stuprare Manon è stato Michel e che proprio il marito di Manuela potrebbe aver provocato l’incidente visto che la stava inseguendo dopo che lei aveva scoperto la verità. Tutti i tasselli quindi sono venuti a galla. Michel ha stuprato Manon perché si era invaghito di lei mentre Gaelle, la figlia di Manuela, che aveva scoperto tutto, è passata dalla scogliera dopo che Inés aveva spinto la donna e ha deciso di non aiutarla e lasciarla morire.

Si chiude così La Scogliera dei Misteri, con tutte le risposte alle nostre domande e, quindi, l’inutilità, almeno in teoria, di una seconda stagione. Proprio nell’estate dello scorso ano si è dibattuto molto di un possibile rinnovo per la serie ma sembra che tutto sia stato organizzato e pensato per una sola stagione. L’episodio finale offre una vera soluzione alla storia e questo lascia pensare che La Scogliera dei Misteri 2 non ci sarà.