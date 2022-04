Cast personaggi di Un’Altra Verità si preparano a tenere banco da oggi, 27 aprile, su Canale5 con un altro caso da risolvere a suon di thriller. Mediaset non rinuncia alla sua formula perfetta e punta ancora su una serie straniera dalle tinte gialle per raccontare la storia della parigina Audrey, Camille Lou, un giovane avvocato scampato a un serial killer.

La sua vita cambia quando il passato busserà alla sua porta e sarà proprio questo il mistero al centro di Un’Altra Verità (titolo originale J’ai Menti), la miniserie che si interroga sulla capacità di resilienza di una persona costretta a fare i conti con una bugia diventata poi una spada di Damocle pronta a colpirla. La giovane donna è l’unica scampata a un serial killer che imperversava nella regione di Biarritz 16 anni prima.

Il passato di Audrey torna bruscamente a galla, quando una ragazza di 17 anni viene assassinata. Nulla collega questo omicidio all’aggressione subita nel 2003 ma lei ne è convinta: il killer è tornato. Per provarlo deve affrontare il suo passato e le sue bugie perché la notte in cui è stata aggredita ha mentito su tutto e tutti, fino a dove si è spinta?

In cast e personaggi di Un’Altra Verità, al fianco di Camille Lou, troveremo anche Christopher Bayemi nei panni di Jean Vigne, marito di Audrey; Samuel Tchaffa Dounou in quelli del loro figlio, Louis Vigne; Nicolas Amen vestirà i panni di Eric, fidanzato adolescenziale di Audrey mentre Hubert Delattre e Annalise Hesm saranno i genitori della protagonista, Jean-Christophe Barreyre e Sophie Barreyre. A loro si unirà Thierry Neuvic nei panni del comandante Joseph Layrac, e sua figlia, attuale capitano, interpretata da Marilyn Lima.

Negli episodi in onda oggi, 27 aprile, di Un’Altra Verità, dopo 16 anni Audrey, unica sopravvissuta a un misterioso serial killer che imperversava nella regione di Biarriz, apprende che nella stessa zona è stato commesso un omicidio che le riporta alla mente la terribile notte in cui era riuscita a scampare allo spietato assassino soprannominato Itsas. Audrey, che nel frattempo è diventata avvocato di grido, ne è certa: Itsas è tornato. Ma per dimostrarlo dovrà affrontare i suoi demoni e le sue bugie.