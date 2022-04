Sono ancora disponibili pochissimi biglietti per Eurovision 2022. La nuova edizione dello show musicale internazionale si terrà a Torino a maggio e la buona notizia per i fan oggi è che un numero limitato di biglietti è ancora disponibile e verrà messo in prevendita a breve.

Nonostante il sold out delle scorse settimane, è ancora possibile aggiudicarsi un posto per l’Eurovision Song Contest 2022, atteso dal 9 al 14 maggio al Pala Olimpico di Torino. Dopo la vittoria dei Maneskin, nel 2021, infatti, l’Italia quest’anno ha organizzato uno degli eventi internazionali più attesi e la città scelta è stata Torino, dopo una lunga ed attesa fase selettiva.

Biglietti per Eurovision 2022, ultime prevendite

Dalle ore 10.00 di domani, giovedì 28 aprile, una seconda tranche di biglietti sarà disponibile in prevendita su TicketOne, solo ed esclusivamente online e via call center. Ci sono limiti all’acquisto: da ogni account correttamente registrato al sito ed attivo è possibile acquistare un massimo di quattro per ciascuno spettacolo disponibile, in programma nei giorni che vanno dal 9 al 14 maggio.

È ancora disponibile un numero limitato di biglietti per i “Live Show”, in diretta TV dalle ore 21 martedì 10 maggio (prima semifinale), giovedì 12 maggio (seconda semifinale) e sabato 14 maggio (gran finale).

Queste le altre tipologie di spettacolo disponibili: i “Jury Show” (Spettacolo della Giuria), programmati per lunedì 9, mercoledì 11 e venerdì 13 maggio. I “Family Show” – le ultime prove generali che si svolgeranno nelle giornate di martedì 10, giovedì 12 e sabato 14 maggio, per permettere così alle famiglie con bambini di assistere ad uno spettacolo completo dell’Eurovision.

Ricordiamo agli spettatori interessati all’acquisto che i biglietti sono tutti nominativi, ovvero riportano nome e cognome dell’acquirente che dovrà essere lo stesso che ne usufruirà all’ingresso. In ogni caso è consentito il cambio nominativo, secondo la procedura da seguire su TicketOne.