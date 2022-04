Annalisa al Teatro Romano di Verona nel 2022, per un unico concerto in programma a settembre. La cantante lo ha appena comunicato e i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne. La data è quella del prossimo 7 settembre.

I fan interessati possono già acquistare i biglietti per assistere alla serata. Sono disponibili in prevendita su TicketOne, sia online che nei punti vendita autorizzati di tutto il territorio italiano e via call center. Si potrà scegliere tra quattro settori disponibili a quattro fasce di prezzo, in base alle proprie esigenze e preferenze.

Prezzi dei biglietti per Annalisa al Teatro Romano di Verona

Quattro i settori disponibili, con prezzi compresi tra i 25 e i 45 euro in base al posto selezionato e alla distanza dal palco che accoglierà la cantante per un unico evento a Verona a settembre. Il settore della gradinata non numerata è quello più economico, in vendita al prezzo di 25 euro per posto; si passa poi al settore delle poltroncine.

Le poltroncine categoria 2 sono in vendita al prezzo di 30 euro per posto, mentre le poltroncine di categoria 1 sono disponibili a 35 euro.

Il settore più costoso, e anche quello più vicino al palco, è quella della platea in vendita al prezzo di 45 euro per posto numerato.

Se si sceglie il canale di acquisto web, online su TicketOne, è importante sapere che da ogni account correttamente registrato al sito è possibile acquistare un massimo di 4 biglietti. Il concerto inizierà alle ore 21.00 il 7 settembre. Il Teatro Romano di Verona si trova in Via Regaste Redentore 2 con possibilità di parcheggiare in zona usufruendo delle strisce blu oppure dei parcheggi e dei garage privati poco distanti dalla location dello spettacolo di Annalisa.