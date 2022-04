Il servizio musicale Amazon Music Unlimited, che dà accesso a più di 90 milioni di brani in streaming on demand, quest’oggi 27 aprile è ottenibile in forma del tutto gratuita, senza dover spendere nulla. Vediamo insieme come fare. Accedere esclusivamente con il servizio Prime presenta delle limitazioni, ma vi è anche la possibilità di sottoscrivere un altro abbonamento mensile per sfruttare al massimo tutto quello che viene offerto. Scaricando l’app ufficiale si avrà accesso a più di 90 milioni di brani musicali (anche in alta definizione), messi a disposizione sia in streaming che per il download, privi di pubblicità. Di solito, tale abbonamento costa 9,99 euro al mese, ma adesso vi spiegheremo come ottenerlo in modo gratuito.

Cosa bisogna fare per riuscire ad avere una prova gratuita di Amazon Music Unlimited? Il servizio streaming on demand di Amazon ad oggi mette a disposizione degli utenti una qualità audio HD, così da sfruttare e soprattutto ascoltare al massimo ogni minima caratteristica del suono prodotto. Tuttavia, sottoscrivendo una nuova iscrizione si avrà accesso ad un periodo di prova gratuita della durata di 30 giorni: per ottenerlo basterà registrarsi come nuovi clienti al servizio musicale di Amazon. Anche un altro aspetto risulta intrigante, ovvero la mancanza di vincoli legati alla durata del tempo di sottoscrizione.

Ricordiamo che vi è la possibilità di cancellare l’abbonamento quando vogliamo e che, una volta giunto al termine il periodo di prova gratuito di 30 giorni, si potrà continuare ad accedere ad Amazon Music Unlimited al costo di 9,99 euro al mese. Il servizio offre in maniera illimitata oltre 90 milioni di brani in HD; l’ascolto in streaming è privo di pubblicità e sarà consentito ascoltare la playlist preferita anche se siamo offline e con skip senza limiti. Per giunta, vi è la facoltà di ascoltare milioni di episodi podcast e scoprire l’audio spaziale per milioni di brani dotati di tecnologia Dolby Atmos e 360 Reality Audio.

