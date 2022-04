Tutto è ormai quasi pronto per il concerto di Vasco Rossi a Trento, anche il palco è in fase di allestimento. Lo comunica L’Adige che riporta i primi dettagli sulla struttura che accoglierà il colossale concerto di Vasco Rossi a Trento il prossimo 20 maggio, dopo le prove a porte aperte e riservate ai fan che si terranno nella stessa location alla vigilia del debutto, il 19 maggio.

20 Tir di tralicci e strutture hanno raggiunto Trento negli scorsi giorni. Ora si procede all’allestimento della struttura gigante che accoglierà il Blasco e i suoi musicisti per Vasco Live 2022 al Trentino Music Arena.

Su L’Adige si legge anche che i lavori sono iniziati nella giornata di ieri, lunedì 25 aprile e che il palco, una volta terminato, sarà grande 6 volte piazza Duomo di Trento. Le vie di accesso, per raggiungerlo, saranno larghe 45 metri circa. Camerini e area staff saranno immediatamente alle spalle del palco e accoglieranno poco meno di 100 persone, tanti saranno i professionisti coinvolti nello spettacolo tra band, tecnici e staff vario.

L’area è adesso blindatissima. Il Comune di Trento pensa alla viabilità per consentire ai fan del Blasco di raggiungere agevolmente la location e defluire velocemente, mentre lo spazio del palco è blindato: non è possibile, in alcun modo, accedervi. I curiosi dovranno attendere la fine dei lavori.

Apprendiamo poi dalla stessa fonte che Vasco Rossi è atteso in città già qualche giorno prima del concerto del 20 maggio. Due infatti sono le prove a porte chiuse e blindate, che l’artista terrà nei giorni precedenti. Le date sembra siano quelle del 17 e del 18 maggio prima delle prove aperte ai fan del 19 maggio.

Al Trentino Music Arena sono attesi più di 100.000 spettatori. Gli ultimi biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e i residenti potranno accedere ad una pagina di acquisto a loro dedicata.