Outlander 6 debutta in prima tv in Italia su Sky Serie, che la trasmette in prima serata a partire da martedì 26 aprile: si tratta della stagione ispirata al romanzo di Diana Gabaldon A Breath of Snow and Ashes, pubblicato in italiano col titolo Cannoni per la Libertà. Il canale 112 di Sky trasmetterà gli otto episodi della stagione in quattro appuntamenti settimanali, fino al 17 maggio.

Outlander 6 ha debuttato sulla piattaforma Starzplay a marzo. Giunto alla sua sesta stagione, con una settima già annunciata e un prequel in lavorazione, il period e fantasy drama sembra non conoscere crisi: questo capitolo è leggermente più breve dei precedenti soltanto per ragioni tecniche legate alle difficoltà della produzione in piena pandemia, ma dalla prossima stagione si tornerà al classico lotto da 10 episodi. Sophie Skelton, che interpreta Brianna, ha sottolineato che questa riduzione abbia rappresentato anche un’opportunità, permettendo agli sceneggiatori di concentrarsi su piccoli gruppi di personaggi anziché su grandi scene d’insieme, con “dialoghi più intimi e… momenti più delicati interni alla famiglia“.

In Outlander 6 l’ex infermiera militare Claire e suo marito Jamie Fraser (Caitriona Balfe e Sam Heughan) continuano a lottare per proteggere coloro che amano, mentre si allunga l’ombra della Rivoluzione Americana che porterà all’indipendenza delle Tredici colonie dal Regno di Gran Bretagna.

Nel secondo episodio di Outlander 6, Marsali dà alla luce un bambino, ma non può godersi a lungo la felicità a causa di un’importante scoperta, mentre Roger partecipa a un insolito funerale.

Outlander 6 introduce anche la famiglia Christie, che si rivelerà una grande minaccia per i Fraser: “Le persone che conoscono i libri sono molto consapevoli di ciò che i Christie rappresentano per Claire e Jamie, e per Outlander nel suo insieme. C’è quasi un effetto valanga con i Christies: fanno una cosa che poi porta a qualcos’altro, che poi porta al dolore, alla distruzione e alla carneficina” ha anticipato Alexander Vlahos, che interpreta Allan Christie, in un’intervista esclusiva a DigitalSpy.com.

I primi due episodi di Outlander 6 sono già disponibili su NOW.

