Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi, martedì 26 aprile, del quotidiano la ‘Gazzetta dello Sport’, il portiere David Ospina sarebbe pronto a rinnovare con il Napoli. Si tratterebbe di un dietrofront dell’estremo difensore, considerato che fino a qualche settimana fa sembrava molto lontano dalla permanenza in azzurro, complice soprattutto il grave, e per certi versi imperdonabile, errore di Alex Meret, che ha regalato il gol del pareggio durante la scorsa partita di campionato contro l’Empoli. Il portiere friulano, autore anche di uscite spesse volte imprecise, ha definitivamente compromesso il rinnovo con il club partenopeo e “sporcato” la sua carriera.

Il numero 1 del Napoli ricordiamo avere un contratto in scadenza nel 2023, ma, stando agli ultimi fatti, il matrimonio in azzurro sembrerebbe ormai giunto al capolinea e quindi al divorzio. Il portiere, sempre secondo la Rosea, già quest’estate potrebbe essere ceduto. Pare, invece, ci sia un netto ritorno di tendenza nel dialogo con Ospina. Il colombiano sarebbe disposto a prolungare il contratto alle stesse cifre attuali, dunque di 2,2 milioni di euro netto a stagione. A tal proposito, potrebbe quindi ottenere una conferma che fino a qualche giorno fa era in forte discussione.

Dopo ben quattro anni in azzurro, David Ospina era pronto ai saluti ed a lasciare la città partenopea per approdare in un altro club di Serie A, l’Atalanta. Ma, ad ogni modo, sarebbe stata una decisione un po’ azzardata, soprattutto perché la compagine bergamasca la prossima stagione non parteciperà alla Champions League e quindi, anche per questo, il futuro del colombiano è stato messo in discussione. Adesso, qualora il numero 25 azzurro dovesse essere confermato come primo portiere del Napoli, si aprirebbe il monitoraggio e la ricerca di un nuovo vice. Le recenti voci parlano di un possibile ritorno di Luigi Sepe, attualmente in forza alla Salernitana ed in prestito dal Parma.

